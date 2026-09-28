Erga Omnes e Radio Teate On Air alla Notte dei Ricercatori a Chieti

Si è svolta venerdì 25 settembre, presso il Campus universitario di Chieti, la Notte Europea dei Ricercatori 2026, organizzata dall’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Un appuntamento dedicato alla divulgazione scientifica, all’incontro tra ricerca e territorio e alla partecipazione di studenti, famiglie e cittadini.

L’edizione 2026, dal tema “Back to the Future”, ha proposto esperimenti, dimostrazioni scientifiche, laboratori, mostre, seminari e momenti di aggregazione, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere più da vicino il lavoro dei ricercatori e il valore della conoscenza.

Radio Teate On Air: la voce dei giovani al Campus universitario

Tra i protagonisti della manifestazione anche Erga Omnes, presente in qualità di sponsor tecnico con il progetto Radio Teate On Air, la web radio nata a Chieti per dare voce ai giovani, promuovere la partecipazione e creare occasioni di crescita attraverso la comunicazione.

Con il proprio stand nel Piazzale di Lettere, Radio Teate On Air ha incontrato studenti, visitatori e curiosi, condividendo l’esperienza della radio e raccontando le attività che quotidianamente coinvolgono ragazze e ragazzi del territorio.

La partecipazione ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il legame tra comunicazione, formazione e divulgazione, mostrando come anche una realtà associativa e una web radio possano contribuire alla diffusione della cultura e alla valorizzazione delle competenze giovanili.

Radio Teate On Air è nata dall’impegno dei volontari di Erga Omnes, con il sostegno della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti e la collaborazione, tra gli altri, del CSV Abruzzo, l'Informagiovani di Chieti e dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Il progetto si propone di essere uno spazio di aggregazione, scambio di idee e valorizzazione del protagonismo giovanile.

I ragazzi del Servizio Civile e il nuovo progetto di Erga Omnes

Particolarmente significativa è stata la presenza dei ragazzi del Servizio Civile, coinvolti nelle attività di Radio Teate On Air e accompagnati dai formatori Chiara Padula, Gianmarco Garofalo e Lorenzo Cugini, insieme ad alcuni volontari di Erga Omnes.

La loro partecipazione si inserisce nel percorso di crescita e formazione promosso dall’associazione, con l’obiettivo di offrire ai giovani occasioni concrete per sviluppare competenze comunicative, organizzative e relazionali.

Il progetto rappresenta inoltre una nuova opportunità per Erga Omnes, realizzata grazie al CSV Abruzzo, nell’ambito delle iniziative dedicate alla promozione del volontariato e alla valorizzazione delle risorse giovanili.

Attraverso il coinvolgimento dei ragazzi del Servizio Civile, Radio Teate On Air continua così a essere un laboratorio di cittadinanza attiva, dove la formazione si traduce in esperienza, responsabilità e partecipazione alla vita della comunità.

The School Voice: la scuola incontra la radio

All’evento hanno partecipato anche gli studenti del progetto The School Voice, la web radio dell’Istituto di Istruzione Superiore “Pomilio–Galiani-De Sterlich” di Chieti, accompagnati dalla Professoressa Manuela Fusilli.

Il progetto, seguito dai formatori di Radio Teate On Air, rappresenta un’importante esperienza di educazione alla comunicazione e di sviluppo delle competenze radiofoniche all’interno del mondo scolastico.

La collaborazione tra Radio Teate On Air e The School Voice consente agli studenti di avvicinarsi concretamente alla produzione radiofonica, sperimentando il lavoro di redazione, la conduzione, la realizzazione di contenuti e la comunicazione attraverso i nuovi media.

La presenza degli studenti alla Notte Europea dei Ricercatori ha quindi valorizzato il rapporto tra scuola, università e territorio, offrendo ai giovani un’occasione di confronto e di partecipazione a un evento di grande rilevanza culturale.

Il progetto The School Voice è stato rilanciato attraverso la collaborazione con lo staff di Radio Teate On Air, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza formativa concreta nel campo della comunicazione e della produzione radiofonica.

Erga Omnes e Radio Teate On Air, punti di riferimento per il territorio

La partecipazione alla Notte Europea dei Ricercatori conferma il ruolo di Erga Omnes e Radio Teate On Air come punti di riferimento per il territorio, capaci di mettere in rete giovani, scuole, volontari, istituzioni e realtà formative.

Attraverso i progetti di comunicazione, il Servizio Civile e le attività di formazione, l’associazione continua a promuovere opportunità di crescita e partecipazione, offrendo ai giovani strumenti per esprimere le proprie idee e sviluppare competenze utili per il futuro.

Radio Teate On Air, nata a Chieti e cresciuta grazie all’impegno dei volontari, rappresenta oggi uno spazio aperto alla cittadinanza, dove informazione, cultura, musica e protagonismo giovanile si incontrano.