Il compleanno di Giovanni: "Nessun regalo, ma una donazione per l'Agbe-Associazione Genitori Bambini Emopatici"

Giovanni è affetto da disabilità e vive con l'adorata mamma Lucia dopo la dipartita, avvenuta qualche anno or sono, di papà Giuseppe Passente. Giovanni èmolto conosciuto e amato a Vasto e non solo nella nostra città. Quando lo si incontra sulla sua carrozzella non si può fare a meno di salutarlo e di augurargli un caloroso "Forza Milan!", la sua squadra del cuore.

In occasione del compimento dei suoi primi 53 anni Giovanni e mamma Lucia si sono resi promotori di una iniziativa dall'alto valore sociale. Giovanni e la sua cara mamma hanno voluto festeggiare l'importante traguardo raggiunto e per la circostanza hanno invitato tanti parenti amici sulle terrazze dell'incantevole "Castello Aragona".

La condizione per partecipare era questa: "Non fate regali a Giovanni. Se volete dimostragli di volergli bene devolvete quello che volete in favore dell'Agbe (Associazione Genitori Bambini Emopatici), associazione di volontariato che opera a Pescara e che è stata realizzata da Achille Di Paolo Emilio, un papà provato dalla vita che sta dedicando la sua assistenza in favore dei bambini malati.

E gli amici di Giovanni Passante e Lucia Farina hanno risposto con entusiasmo all'invito raccogliendo il suggerimento dato.

La somma raccolta è stata consegnata nei giorni scorsi da Giovanni e mamma Lucia al presidente dell'Agbe, venuto a Vasto per conoscere i protagonisti e per ingraziarli per questo meraviglioso gesto di altruismo.

A Giovanni e alla sua cara mamma Lucia un grazie da parte di quanti vogliono loro bene e che hanno dimostrato, ancora una volta, affetto, stima e amicizia.

Giuseppe Forte, da piazzarossetti.it