Museo Archeologico Nazionale La Civitella â€“ Chieti

MusA Connessioni per la Cultura, concessionario della Direzione Regionale Musei Abruzzo, presenta lanuova piÃ¨ce teatrale "Metamorfosi a Teate Marrucinorum", evento in programma il 30 aprile negli spazi del Museo Archeologico Nazionale La Civitella a Chieti.

La piÃ¨ce, ispirata alla famosa opera del poeta Ovidio, Ã¨ scritta e diretta da Daniele Mancini.

I protagonisti sono Alessandro Rapattoni, l'Ã ugure pubblico di Teate Marrucinorum, solenne, colto, incline alla retorica ma stanco, Chiara Colangelo, Castalia, serva del tempio, arguta, ironica, profonda, osservatrice della natura umana, e lo stesso Daniele Mancini, che interpreta il magistrato quattuorviro di Teate Marrucinorum Sesto Lusio Corbulone, personaggio arrogante, malandato ma resistente.

La piÃ¨ce ruota attorno a questi ricorrenti personaggi nelle opere di Daniele Mancini e narra una vicenda di trasformazioni intellettuali sullo sfondo della Teate imperiale di II secolo d.C., durante il principato di Adriano. La scena ha luogo nel portico dei Templi gemelli dove un braciere, un rotolo di Ovidio consunto e una misteriosa cassetta di legno animano il luogo dove la piÃ¨ce Ã¨ rappresentata, la Sala frontoni del Museo Archeologico Nazionale La Civitella, a Chieti

Diversi saranno i motivi di riflessione, spesso legati alle vicende locali e meno locali, in cui i protagonisti porteranno a considerare su questioni legate ad amore, rapporti tra gli individui e sugli abusi e l'eccesso del potere.

Dunque, un'esperienza evocativa dove parola e corpo si fanno metamorfosi, attraversando il tempo fino a noi.

Riepilogo degli appuntamenti:

Museo Archeologico Nazionale La Civitella, Chieti - 30 aprile

Due spettacoli: ore 17:15 e ore 18:30

Costo ingresso allo spettacolo, â‚¬10,00 - Per info e prenotazioni 393 9648972

oppure https://www.musabc.it/prenota-altri-siti-o-musei-eventi/



