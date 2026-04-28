'Industria Felix', premiate quattro aziende della provincia di Chieti

Il sistema produttivo del Centro e delle Isole si conferma dinamico, competitivo e in crescita. Quanto al delta ricavi, invece, solo il Lazio ha segno negativo, ma non la provincia di Roma. È quanto emerge dalla nuova inchiesta realizzata da Industria Felix Magazine, periodico di economia diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, che analizza le principali società di capitali con ricavi sopra i 2 milioni di euro nei territori di Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Sicilia. I risultati saranno presentati martedì nel corso del 70mo evento di Industria Felix - L’Italia che compete, in programma a Roma a Palazzo Brancaccio (ingresso su invito).

L’analisi evidenzia un quadro complessivamente positivo: elevata redditività e buone performance occupazionali, pur con differenze territoriali. Nel Lazio si registrano 14.352 imprese analizzate, con un fatturato complessivo di 917,5 miliardi di euro, in lieve calo dello 0,8% rispetto all’anno precedente anche se la provincia di Roma cresce dello 0,3% (886,9 miliardi di ricavi) e oltre 1,5 milioni di addetti (+6,9%), mentre nelle Marche le aziende sono 4.187, con ricavi pari a 61,7 miliardi, in crescita del 3,7% e 223.996 addetti (+8,2%).

Performance solide anche in Toscana, con 229,7 miliardi di fatturato, in aumento del 7,1% e 562.050 addetti (+7,3%), e in Sicilia, con 81,5 miliardi di fatturato, in crescita del 3% e 268.570 addetti (+7,1%). Abruzzo e Sardegna mostrano anche segnali positivi: l’Abruzzo conta 43,2 miliardi di ricavi, in aumento dell’11,1% e 159.896 addetti (+18,4%), mentre la Sardegna registra 34,1 miliardi di fatturato, in crescita del 3,6% e 91.936 addetti (+4,5%).

Sul fronte della redditività, tutte le regioni analizzate evidenziano percentuali elevate di imprese con ROE positivo: dall’85,6% della Toscana al 90% della Sicilia, con punte ancora più alte nei principali settori industriali e dei servizi.

Il programma dell’evento prevede la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo economico, finanziario e istituzionale: dopo l’introduzione e i saluti affidati a Gianni Todini, direttore responsabile Askanews, è in programma un talk con Angelo Conte, socio di EpyonVivida, Manlio Guadagnuolo, segretario generale del Tecnopolo del Mediterraneo, Mauro Iacobuzio, responsabile Italia di ELITE (Euronext Group), Valerio Locatelli, co-founder e partner di M&L Consulting Group, Giovanni Reale, responsabile Equity capital markets di Banca Mediolanum e Mario Turco, senatore, vicepresidente del M5S, professore di Economia aziendale e membro delle Commissioni Finanze e Tesoro e di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo; a seguire Stefano Angelini, head of macro research di Cerved rating agency e il direttore di IFM Michele Montemurro per spiegare l’inchiesta giornalistica. Il convengo, moderato dalla giornalista del Tg1 Maria Soave, prevede inoltre gli interventi di Massimo Cupillari, Marco Gabbiani e Francesco Tei di Banca Mediolanum, Giuseppe Attanasi dell’Università La Sapienza, Michele Chieffi, commercialista, Marco Di Marco di Askanews, Mino Dinoi presidente di Aepi, Filippo Liverini vicepresidente di Confindustria Benevento e Alessandro Mattii, co-founder di M&L Consulting Group.

L’evento è organizzato da IFM in collaborazione con Cerved, con il patrocinio con il patrocinio del Laboratorio di economia sperimentale dell’Università di Roma “La Sapienza” e del Tecnopolo del Mediterraneo, con la media partnership di Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE (Euronext Group), M&L Consulting Group, EpyonVivida. IFM supporta “Sustainable development GOALS”.

Nel corso dell’evento saranno premiate le 79 imprese più competitive dell’anno con sede legale nel Centro e nelle Isole che interverranno con i rispettivi soci e amministratori. Le aziende sono state individuate attraverso un’inchiesta giornalistica realizzata tramite un nuovo algoritmo proprietario di analisi dei bilanci, che in questa circostanza è partito dall’Ebit margin e ha selezionato le realtà più performanti del sistema imprenditoriale a livello gestionale, affidabili finanziariamente e in seguito validate da un qualificato Comitato scientifico.

Qui di seguito i nomi delle 79 società che saranno premiate distinte per sedi legali.

ABRUZZO (12): Chieti (4): Dicarlobus S.r.l., Labanalysis Environmental Science S.r.l., Mdb S.r.l., Pdf Green Energy S.r.l.. L'Aquila (2): Associazione Co.Val.P.A., Isweb S.p.a.. Pescara (3): Hospital Service S.r.l., Nrg Med S.r.l., Proger S.p.a.. Teramo (3): Benito Mandozzi S.r.l., Fashion Tex S.r.l., Socialturist S.r.l..

LAZIO (14): Frosinone (1): Saos S.r.l.. Latina (2): Bsp Pharmaceuticals S.p.a., Pmp S.r.l. - Lavorazioni Meccaniche. Rieti (1): Microdos S.r.l.. Roma (8): Archimede S.r.l., Bst Bonifiche S.r.l., Health Italia S.p.a., Intermeta S.r.l., Jet Avionics Aviation & Marine Service Center S.r.l., La Leva S.r.l., Mach Aviation S.r.l., Wgb Energy S.r.l.. Viterbo (2): Carpedil S.r.l., Facma S.r.l..

MARCHE (13): Ancona (2): Azienda Vinicola Umani Ronchi S.p.a., Centro Marche Acque S.r.l.. Ascoli Piceno (2): Ciip Cicli Integrati Impianti Primari S.p.a., Nanosystems S.r.l.. Fermo (3): Itaci S.r.l., Sigma S.p.a., Tennacola S.p.a.. Macerata (2): Gestecno S.r.l., Società Automobilistica Potentina A R.L.. Pesaro Urbino (4): Aset S.p.a., Navigazione Montanari S.p.a., Pax S.r.l., Prb S.r.l..

SARDEGNA (9): Cagliari (4): Cabras Mariano S.r.l., I. Nextra - Tecnologie Net Pc S.r.l., Reverse Engineering and Maintenance of Turbomachinery from Sardinia S.r.l., Teknoship S.r.l.. Nuoro (1): Insieme S.r.l.. Sassari (2): Abinsula S.r.l., Nikyvi Costruzioni S.r.l.. Sud Sardegna (2): I.S.A. S.p.a., Leonardo Cae Advanced Jet Training S.r.l..

SICILIA (15): Caltanissetta (3): Meic Costruzioni S.r.l., Sgn Installations S.r.l., Sicilsaldo S.p.a.. Catania (3): Catania Rete Gas S.p.a., L.R. Flavours & Fragrances Industries S.p.a., Ovecar & C. S.r.l.. Enna (2): Fratelli Arena S.r.l., Interbus S.p.a.. Messina (5): Birrificio Messina Società Cooperativa, Bluferries S.r.l., Hotel Villa Schuler S.r.l., Nettuno Multiservizi Società Cooperativa, Salvatore Martorana S.r.l.. Palermo (2): Tecnimpianti S.p.a., Vamirgeoind S.r.l..

TOSCANA (8): Arezzo (1): Tiemme S.p.a.. Firenze (1): Sales Ascensori S.r.l.. Grosseto (1): Voltoncino S.r.l.. Lucca (1): Società Cooperativa fra i Condomini Lavoratori dei beni sociali di Levigliani. Pisa (2): Cmed Aesthetics S.p.a., Nuova Servizi Ambiente S.r.l.. Prato (1): Manteco S.p.a.. Siena (1): Vaselli Marmi S.r.l..

UMBRIA (8): Perugia (7): Agrieuro S.r.l., Ar.Met. S.r.l., Camping Ville degli Ulivi S.r.l., Ciam S.p.a., Connesi S.p.a., Fp Service S.r.l., Valle Umbra Servizi S.p.a.. Terni (1): Mira Orvieto S.r.l.