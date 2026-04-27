Valter Polleggioni in mostra al Cinema Auditorium Zambra di Ortona con "LIBERAMENTE tratti"

L'esposizione dellâ€™artista Valter Polleggioni, dal titolo "LIBERAMENTE tratti" verrÃ inaugurata presso il foyer del Cinema Auditorium Zambra di Ortona il prossimo 30 aprile alle ore 18:30. La mostra, che resterÃ visitabile fino al 26 maggio, indaga il punto d'incontro tra pittura e teatro, proponendo una rilettura visiva dell'universo scenico.

Il titolo della rassegna sottolinea la libertÃ interpretativa dellâ€™autore rispetto al materiale di partenza. In alcune opere, Polleggioni sceglie di preservare intatta la narrazione dellâ€™opera di riferimento; in altre, il testo funge esclusivamente da catalizzatore creativo, dando vita a narrazioni visive completamente autonome. Attraverso un tratto distintivo e vibrante, l'artista riesce a ricreare le atmosfere tipiche del palcoscenico, catturando l'attenzione dello spettatore e trasportandolo in una dimensione onirica e personale.

Lâ€™esposizione si inserisce nella cornice dello Zambra, realtÃ animata da Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio. Questa sinergia tra la visione pittorica di Polleggioni e la vitalitÃ del contesto teatrale arricchisce lâ€™offerta culturale del territorio, creando un punto di incontro unico tra la produzione scenica e l'arte visiva contemporanea.

Lâ€™intero corpus creativo Ã¨ sostenuto dallâ€™impiego delle piÃ¹ moderne tecnologie digitali. Ogni opera esposta Ã¨ il risultato di un accurato processo di pittura digitale, finalizzato attraverso sofisticati sistemi di stampa. Questa scelta metodologica permette a Polleggioni di non limitarsi alla semplice illustrazione del teatro, ma di reinventarlo, stabilendo un ponte formale tra la parola scritta, l'azione di Unaltroteatro e la suggestione visiva digitale.

Valter Polleggioni Ã¨ nato nel 1957 a Ortona (Ch) dove vive e svolge la sua attivitÃ di scultore attivo sul territorio dal 1984.

Allievo e collaboratore dello scultore Aldo dâ€™Adamo, nel corso degli anni ha sperimentato nuovi materiali con cui realizzare sculture dalla linea sempre piÃ¹ originale, elaborando forme che uniscono il calore e la tranquillitÃ delle curve alla freddezza e inquietudine delle linee, facendo di eleganza e di equilibrio gli elementi caratterizzanti della sua scultura.

Ha esposto in numerose mostre collettive e personali, suoi lavori si trovano in diverse collezioni pubbliche e private in Italia e all'Estero.



