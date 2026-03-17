"Corri a fare lo screening', appuntamento tra sport e prevenzione

Scarpe da ginnastica e informazione medica si incontrano alla Villa comunale di Chieti.

Domenica 22 marzo, alle 9.00, prende il via “Corri a fare lo screening”, una corsa non competitiva di cinque chilometri organizzata per promuovere stili di vita sani e la prevenzione del tumore del colon retto.

Al termine della mattinata, dalle 12.00 alle 12.30, medici e infermieri dell’ Endoscopia digestiva dell’Ospedale di Chieti, diretta da Rachele Ciccocioppo, distribuiranno materiale sulla prevenzione e forniranno indicazioni per aderire allo screening. Alle persone che rientrano nella fascia d’età e tempistica previste dal programma saranno consegnate anche le lettere di invito e le provette per la ricerca del sangue occulto nelle feci.

L’evento è promosso dalla Asl Lanciano Vasto Chieti in collaborazione con Comune di Chieti, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Aigo (Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri) e Granoro. L’iniziativa è accompagnata anche dal marchio civico “Chieti bella da sempre”.

Lo screening del colon retto è un programma gratuito rivolto a uomini e donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Prevede, ogni due anni, la ricerca del sangue occulto nelle feci, un esame semplice e non invasivo che consente di individuare precocemente eventuali lesioni sospette e, se necessario, avviare ulteriori accertamenti. Un percorso di prevenzione che può salvare molte vite. Per approfondire le informazioni è possibile consultare la sezione dedicata allo screening sul sito della Asl Lanciano Vasto Chieti .

Il programma della giornata si apre alle 9.00 con l’accoglienza, la distribuzione dei pettorali e dei kit informativi. Alle 10.00 sono previsti i saluti istituzionali e la presentazione della campagna, mentre la partenza della corsa è fissata alle 10.15. I partecipanti taglieranno il traguardo a partire dalle 11.15, accolti da un rinfresco a base di frutta, acqua e bevande senza zuccheri. Alle 11.30 è in programma la consegna degli attestati di partecipazione con premiazioni simboliche.