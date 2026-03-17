Giornata del Made in Italy, Rocca San Giovanni selezionata dal Mimit per il secondo anno consecutivo

Il Comune di Rocca San Giovanni è stato selezionato, per il secondo anno consecutivo, dal Mimit-Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la Giornata del Made in Italy.

“Trabocchi e traboccanti: eccellenze della marineria adriatica”, questo il titolo dell’iniziativa proposta per l’edizione 2026 che si terrà il prossimo 15 aprile. Sono 800 gli eventi che animeranno l’intero Paese, 10 in Abruzzo, confermando il successo crescente dell’iniziativa negli anni.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Fabio Caravaggio - è riconoscere il valore delle maestranze che danno vita e continuità alle strutture simbolo della Costa dei Trabocchi, coinvolgendo e stimolando le giovani generazioni di pescatori e artigiani a preservare e valorizzare gli antichi mestieri legati ai trabocchi, un tempo strumenti di pesca, oggi icone turistiche e culturali della nostra regione. Strutture, peraltro, ingegnose e fragili, che richiedono manutenzione e sapere tecnico, tramandato con passione dai traboccanti”.

La sede dell’evento, che vedrà il coinvolgimento di scolaresche, associazioni locali, operatori del pescaturismo e stakeholder del territorio, sarà il Piccolo Museo dei Trabocchi, nel centro storico di Rocca San Giovanni. Nato per valorizzare le antiche macchine da pesca tipiche della costa teatina, il museo racconta storia, tecniche costruttive e tradizioni legate ai Trabocchi, simboli identitari della Costa dei Trabocchi e protagonisti della suggestiva Via Verde, la pista ciclopedonale che collega Ortona a Vasto lungo il litorale Adriatico.

“Siamo davvero felici e orgogliosi di essere stati scelti ancora una volta dal Ministero tra i comuni simbolo del saper fare italiano – aggiunge Caravaggio -. Questo significa che il nostro territorio contribuisce in modo determinante ad arricchire il concetto di Made in Italy. Lo fa attraverso le competenze delle sue maestranze, le produzioni artigianali e gastronomiche, ma soprattutto grazie a tutte quelle persone, i veri protagonisti, che hanno saputo trasformare saperi e tradizioni in un’offerta turistica autentica e unica”.

La Giornata, che si celebra il 15 aprile in occasione dell’anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, intende riconoscere al Made in Italy il suo ruolo sociale e il contributo fondamentale allo sviluppo economico e culturale del Paese, anche in relazione al patrimonio identitario che rappresenta. Mira inoltre a responsabilizzare l’opinione pubblica e a sensibilizzare le giovani generazioni nella tutela del valore e delle qualità distintive delle opere e dei prodotti italiani .



