Cucina dell'Ospedale di Lanciano, lavori completati

Diverse squadre all’opera e completati in quattro giorni gli interventi da realizzare alla luce dei rilievi dei Carabinieri del Nas. La cucina dell’ospedale di Lanciano si presenta in tutt’altra veste al sopralluogo eseguito dal direttore generale della Mauro Palmieri, alla presenza del direttore sanitario Raffaele Di Nardo, dei tecnici della Asl Lanciano Vasto Chieti, dei rappresentanti della Dussmann, la società che si occupa del servizio mensa, e della ditta incaricata dei lavori.

Sono state rispettate alla lettera le prescrizioni dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazioni che la scorsa settimana avevano rilevato alcune non conformità di tipo igienico-sanitario nei locali in uso alla società affidataria del servizio di ristorazione e pulizia. Ma è stato fatto di più - si evidenzia in una nota della Asl -, seguendo le indicazioni di Palmieri che aveva chiesto una “zona filtro”, vale a dire la netta separazione dei percorsi tra l’ingresso delle derrate alimentari, l’area delle preparazioni e l’uscita dei pasti per la distribuzione.

Gli altri interventi riguardano la tinteggiatura delle pareti, la protezione di finestre con griglie per evitare l’accesso di insetti, spogliatoi differenziati per addetti alla cucina e alle pulizie, il piastrellamento delle superfici a servizio delle zone di lavoro, la sostituzione dei pavimenti e il ripristino delle fughe. Tutte le pareti, infine, sono state rifinite con gli sgusci, raccordi curvi tra pavimento e muro che eliminano l'angolo retto e facilitano le pulizie perché evitano che residui si depositino negli spigoli.

“Ho convocato in Direzione tutti i soggetti coinvolti, a partire dai nostri tecnici - anticipa il dg - per procedere a un’ultima ricognizione sugli interventi eseguiti, corredati dalle relative attestazioni. Dobbiamo formalizzare in un dossier gli adempimenti alle prescrizioni ricevute, così che si possa fare istanza di riapertura al Dipartimento Prevenzione. Intanto ho potuto verificare l’impegno di tutti nel superare questa criticità in tempo record: era necessario agire in fretta per riportare alla normalità il servizio di ristorazione negli ospedali serviti dalla cucina di Lanciano. Ringrazio, perciò, quanti si sono adoperati per stringere al massimo i tempi, sia i tecnici che le maestranze che hanno fatto del loro meglio”.