A Ortona il "Concerto dell'Alba" festeggia il decimo anno con un viaggio tra stelle e sole

Torna il "Concerto dell'Alba" nella piazza del Teatro Tosti di Ortona: nato nel 2016 da un'idea di Lorenza Sorino (Unaltroteatro) con l'Orchestra Sinfonica Tosti celebra un'edizione speciale poiché l'appuntamento, in questa estate 2025, festeggia il suo decimo anniversario proprio sabato 10 agosto, alle ore 5:30.

L'evento tornerà con un'edizione dedicata ai viaggi interstellari: l'orchestra di giovani musicisti, diretta dal Maestro Paolo Angelucci, eseguirà brani epici tratti dalle colonne sonore di film che hanno raccontato l'esplorazione spaziale.

Quella che sembrava una scommessa impossibile si è trasformata in una solida tradizione. Lorenza Sorino racconta l'origine del progetto: “Quando proposi l'idea 10 anni fa ero incinta di otto mesi, forse mi diedero ascolto più per la mia 'follia' che per la concretezza del progetto. Non c'era nulla di organizzato, solo una visione ossia la piazza del Teatro Tosti riempirsi all’alba per ascoltare musica. Mi chiesero chi avrebbe suonato, ed io indicai il Maestro Angelucci. In realtà, nacque tutto in quel momento, come una vera e propria improvvisazione teatrale”.

L'orchestra, composta da molti elementi, si esibirà ancora una volta davanti a un pubblico fedele e sempre numeroso, che ogni 10 agosto sceglie di svegliarsi all'alba per assistere ad un momento di magia e musica. L'evento, che celebra dieci anni di sogni e note, si conferma come un appuntamento culturale imperdibile per la città.

Evento con patrocinio del Comune di Ortona. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all'ufficio IAT (Informazione e Accoglienza Turistica) situato in Piazza della Repubblica 9 a Ortona, oppure contattare il numero 085 90 63 841.