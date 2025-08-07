Sicurezza in ospedale e sulle strade, collaborazione in corso

Sicurezza, nei pronto soccorso come sulle strade. Questo il tema sul quale il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, si Ã¨ confrontato, nel corso dell'ultima riunione del Comitato provinciale per lâ€™ordine e la sicurezza pubblica, con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine del territorio.
Sono state prese in esame le misure giÃ attuate per gli ospedali della provincia e le azioni di potenziamento ulteriore.
Altro tema sul tavolo Ã¨ stato il protocollo da definire per lâ€™accertamento tossicologico-forense per la verifica della guida sotto lâ€™influenza di alcol o sostanze stupefacenti. A tale proposito, la Asl adotterÃ una procedura interna destinata a tutti gli ospedali e condivisa con le Forze dellâ€™ordine.
Il principale focus Ã¨ stato incentrato sull'implementazione delle misure a presidio dellâ€™accesso ai varchi dei triage, con la presenza di guardie giurate particolari o di barriere fisiche, ad esempio sbarre che filtrino lâ€™ingresso dei veicoli nella zona prossima al pronto soccorso, al fine di scongiurare indebite intrusioni che possano degenerare in episodi di violenza a danno degli operatori sanitari.
Eâ€™ stato, altresÃ¬, richiesto al direttore generale della Asl di provvedere affinchÃ© le immagini dei sistemi di videosorveglianza, installati presso i presidi sanitari della provincia, siano visibili anche presso gli Uffici o Comandi delle Forze dellâ€™ordine territorialmente competenti, garantendo, cosÃ¬, una tempestiva risposta in caso di aggressioni o comportamenti inadeguati assunti dagli utenti dei pronto soccorso.