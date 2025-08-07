Pretoro celebra nel borgo il successo di "Radici" ad Ottawa

Un grande successo ha accolto ad Ottawa, in Canada, il libro "Radici", scritto a quattro mani da Diego Giangiulli, Sindaco di Pretoro, e dal consigliere Fabrizio Fanciulli.

Il volume bilingue, in italiano e inglese, Ã¨ stato protagonista di diverse attivitÃ culturali organizzate dal 27 al 30 giugno, in occasione del mese dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il libro, ora, verrÃ presentato anche a Pretoro il 9 agosto alle ore 18.00 nel Museo dellâ€™arte N. Dâ€™Innocenzo, in via Santâ€™Andrea dove sono anche esposti documenti e foto del progetto "La valigia di cartone"; per l'occasione interverranno, oltre agli autori anche Antonio Bini, Direttore editoriale di Abruzzo nel mondo e curatore della postfazione, Alessio Monaco, Consigliere regionale e rappresentante del CRAM, e una delegazione di pretoresi, protagonisti del libro, arrivati da Ottawa. La giornalista Alessandra Renzetti modererÃ l'evento.

La presentazione ufficiale del libro, invece, si Ã¨ tenuta la sera del 27 giugno allâ€™Ottawa Conference and Event Center, davanti ad una vasta platea. Oltre a Giangiulli e Fanciulli, sono intervenuti ospiti dâ€™eccezione come il giornalista e scrittore Goffredo Palmerini, lâ€™antropologo Gilles Bibbeau e Sandra Aiello, Capo della Cancelleria Consolare dellâ€™Ambasciata Italiana in Canada; l'evento ha ospitato anche la mostra fotografica "La valigia di cartone", giÃ inaugurata a Pretoro che ha permesso agli autori di raccontare, a una platea numerosa, le storie raccolte dopo un lungo lavoro di ricerca. Il successo Ã¨ stato tale che tutte le copie del libro sono andate esaurite e la versione inglese sarÃ presto ristampata.

Il progetto, avviato nel 2022, ha catturato lâ€™attenzione del pubblico, rievocando ricordi ed emozioni legati a un periodo storico che ha profondamente segnato entrambi i continenti. La missione abruzzese si Ã¨ conclusa il 30 giugno con un significativo incontro tra il Sindaco di Ottawa, Mark Sutcliffe, e il Sindaco Diego Giangiulli che ha illustrato le peculiaritÃ di Pretoro e ha consegnato personalmente una copia del libro, invitando il sindaco Sutcliffe a visitare l'Abruzzo.

"Il successo di Radici ad Ottawa - spiega il Sindaco Giangiulli - conferma lâ€™importanza della valorizzazione delle origini e dei legami transoceanici, celebrando la memoria e la cultura italiana nel mondo; vogliamo valorizzare Pretoro ed il suo passato, dunque proseguiremo su questa strada".