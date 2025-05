Torna Ecomob, presentata l'ottava edizione

Annunciata questa mattina in occasione di una conferenza stampa in Comune, l'ottava edizione di Ecomob Expo City primo grande evento del centro sud Italia dedicato alla mobilità sostenibile, al turismo attivo e alla green economy. L’edizione 2025 si presenta con la conferma dello spazio espositivo in centro città, fra il corso rinnovato e il mare e annuncia novità. Senza dimenticare lo spazio dedicato alla divulgazione sui temi che caratterizzano l’evento, fra mobilità elettrica, turismo attivo e green economy.



Un momento esclusivo sarà quello dell’esposizione della Eflyke, la prima moto volante, monoposto elettrica, nonché della Emilia 4, prima auto a energia solare italiana progettata e costruita dall’università di Bologna. Per rimanere sul tema della sostenibilità - ampliando lo sguardo anche ad altri settori oltre a quello della mobilità - nella tre giorni sarà allestito un Villaggio del riciclo: tre negozi di Pescara che si occupano di abiti usati, si uniscono per uno spazio espositivo dedicato a diffondere la pratica del riuso sostenibile, all’insegna di una seconda vita degli abiti e degli oggetti, oltre la fast-fashion.



Come di consueto, l’area Ecomob vedrà la presenza di mezzi elettrici, fra macchine, moto, bici e scooter e di stand dedicati all'efficientamento energetico. Nello stand della Regione Abruzzo, poi, spazio a laboratori tematici per bambini. Non da meno il premio Greennovation che verrà consegnato ai rappresentanti dei diversi ambiti e progetti individuati, che sono: la stessa Eflyke, Treddy, azienda pescarese, leader in Italia, che unisce innovazione e tecnologia per offrire soluzioni avanzate nella stampa 3D e nella consulenza per l’industria 4.0., Metamer, Confezioni Mario De Cecco e il Comune di Pescara, per la visione green della città.



“Grazie al Comune di Pescara per darci la possibilità di presentare la nostra manifestazione a un pubblico sempre più ampio. Ecomob arricchisce il proprio format con l’istituzione di un riconoscimento che celebra l’impegno concreto e responsabile delle imprese nella tutela dell’ambiente e nella promozione di modelli di sviluppo sostenibili - commentano Mimmo e Gianluca Giallorenzo della Ecolife, organizzatrice dell’expo - Il premio Greennovation rappresenta un segno di apprezzamento per le iniziative intraprese da aziende, startup e PA a favore dell’ambiente, per l’adozione di pratiche responsabili e per la capacità di coniugare innovazione, etica e rispetto delle risorse naturali. Siamo convinti che premiare tali realtà non solo incentivi il progresso ambientale, ma contribuisca anche a diffondere una cultura d’impresa più consapevole, capace di coniugare innovazione, competitività e rispetto per l’ambiente”. Presente in conferenza stampa anche Sonia Mazzocchetti, sempre della Ecolife.

Carlo Masci, sindaco di Pescara: “Un evento che si svolge nel cuore pulsante della città, per far emergere l'importanza che il Comune dà alla mobilità alternativa, non inquinante, del futuro. Una manifestazione di grande qualità. Ci siamo e continueremo a esserci”.

Alessandro D’Alonzo, presidente commissione comunale ambiente: “Pescara ha un ecosistema sostenibile stimolato da associazioni come Ecolife. Abbiamo attivato dei local green deal con aziende leader della zona e abbiamo in atto il progetto Cer della comunità energetica del Comune di Pescara”.

Cristian Orta, assessore all'Ambiente del Comune di Pescara: “Il lavoro che stiamo facendo sulla transizione ecologica è sotto gli occhi tutti, avremo uno spazio per dimostrare l’unione delle partecipate verso questo obiettivo, messo in campo dal governo della città”.

Adelchi Sulpizio, assessore alla Mobilità del Comune di Pescara: “Un’occasione per avvicinare i cittadini a quello che facciamo, divulghiamo Ricordiamo ad esempio che Pescara è una città con tanti chilometri di piste ciclabili, a giorni ne inaugureremo altri dodici”.

In parallelo all’expo, il programma degli incontri a cura di RethinkMob - tre giorni per ripensare la mobilità sostenibile. Tre giornate, tre visioni complementari per ripensare la mobilità nei territori italiani: dalla governance urbana alla tecnologia, fino all’esperienza umana del movimento. Ogni giornata è strutturata attorno a panel tematici, interventi ispirazionali, format sperimentali e momenti di networking. Supporter sono: Interporto d'Abruzzo, PikyRent, Lime, B2Ride. Patrocini speciali: Fiab - Federazione italiana ambiente e bicicletta, Anci Abruzzo, Aitm - Associazione italiana travel mobility manager, Fondazione Pescarabruzzo, Ancrel sezione Abruzzo, Confindustria Abruzzo Medio Adriatico. Media partner: travel for business.