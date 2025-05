“Passo”, il viaggio tra le arti di Carla Cerbaso dal 7 al 22 giugno al Mu.Mi di Francavilla al Mare

Un “passo” dopo l’altro alla scoperta della straordinaria bellezza dell’arte in ogni sua forma. Dalla pittura alla scultura, alla fotografia, fino alla poesia, alla danza e ai cortometraggi. È il nuovo progetto ideato e curato dall’artista Carla Cerbaso, promosso dall’Associazione Fairy Consort di Chieti e patrocinato dal Comune di Francavilla Al Mare, che si terrà nelle sale Ipogee del Museo Michetti, dal 7 al 22 giugno.

“Passo”, questo il titolo fortemente evocativo del concetto alla base dell’evento, è “la sintesi del sentire con forza e determinazione quel processo interiore del proprio talento farsi sempre più profondo diventando fonte di riflessione in un periodo storico che forse ha tralasciato l’arte per guardare altrove, un altrove proiettato verso il futuro in cui nuove tecnologie, nuovi orizzonti virtuali, fanno pericolosamente pensare all’ arte realizzata con le proprie mani e l’artigianato, come roba d’altri tempi”, spiega Carla, artista poliedrica che spazia tra pittura, scultura e poesia, da molti anni in Abruzzo.

Tante le performance contenute nell’evento, curato dalla direzione artistica di Carla Cerbaso, Arianna Di Tomasso e Luca Dragani, che andranno in scena nella splendida cornice del Mu.Mi. Le discipline coinvolte saranno la pittura, la scultura, la fotografia, la poesia, il teatro, il cinema, la letteratura, la musica, il canto, i balli dell’800, i cortometraggi e il tango argentino.

Tra gli artisti che parteciperanno alla kermesse: Luca Dragani con la musica antica, la pittrice Arianna Leardi, la fotografa Rossella Caldarale, la presidente di Settimo Senso festival internazionale di cortometraggi Arianna Di Tomasso, la scrittrice Barbara De Filippis con testi dedicati alla Mostra, l’Associazione ALCUA con proposte di musica e teatro, il critico d’arte Maria Gabriella Ciaffarini, Il professor Santino Spinelli in arte Alexian e il Maestro Walter Zuccarini che con i suoi allievi realizzerà un’ imponente scultura destinata alla città di Francavilla Al Mare.

“Passo sono i nostri sentimenti, le passioni, i trasporti, i sogni che solo l’uomo può narrare, restando profondamente se stesso”, dice Carla Cerbaso, che vanta la partecipazione a prestigiose mostre e ha ricevuto numerosi premi in ambito nazionale. È il passo che l’artista e la donna Carla Cerbaso ha voluto compiere affermando quindi l’insostituibilità, la necessità e la centralità dell’ animo umano nel processo creativo. L’appuntamento è dal 7 al 22 giugno al Museo Michetti a Francavilla al Mare, con apertura al pubblico tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle 16 alle 20.