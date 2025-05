Ryanair, al via le nuove rotte estive dall'Aeroporto d'Abruzzo

Ryanair, la compagnia aerea numero 1 in Europa e in Italia, ha annunciato che i primi voli delle nuove rotte estive 2025 da/per Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia decolleranno la prossima settimana presso l’Aeroporto d’Abruzzo. Le nuove rotte saranno operate con più frequenze settimanali nell’ambito dell’operativo estivo 2025 di Ryanair, offrendo ai cittadini abruzzesi e italiani, e ai visitatori, ancora più scelta alle tariffe più basse d’Europa. Queste sono solo 4 delle 19 destinazioni servite da/per l’Aeroporto d’Abruzzo durante l’estate, tutte già prenotabili su Ryanair.com.

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy di Ryanair, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare che i primi voli delle nuove rotte estive 2025 da/per Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia decolleranno la prossima settimana, trasportando tanti passeggeri e turisti e segnando ufficialmente l’inizio della stagione estiva 2025. Queste nuove ed entusiasmanti rotte estive saranno operate più volte a settimana, offrendo ancora più scelta per le vacanze estive, sempre alle tariffe più basse. L’Abruzzo è tra le regioni italiane che hanno scelto di abbattere i costi di accesso per diventare più competitive, abolendo la addizionale municipale. Una decisione lungimirante, quella del Presidente Marsilio, che porterà a una significativa crescita in termini di traffico, turismo e occupazione. Ryanair ha risposto a questa scelta con una crescita del traffico del 30%, l’introduzione di 5 nuove rotte e con un secondo aeromobile basato (pari a un investimento di 100 milioni di dollari), supportando oltre 950 posti di lavoro locali. L’intero operativo Ryanair per l’estate 2025 – con oltre 2.000 rotte verso più di 230 destinazioni – è già disponibile per le prenotazioni su ryanair.com”.

Giorgio Fraccastoro, Presidente del Consiglio di Amministrazione Saga, ha aggiunto: “Con l’attivazione delle nuove destinazioni Ryanair, l’Aeroporto entra ufficialmente a pieno regime, con 21 destinazioni complessive che ci collegheranno ad altrettante città italiane ed europee. Inizia così una nuova fase di grande espansione per l’infrastruttura che aprirà grandi opportunità in termini di incoming oltre che darà diverse occasioni agli utenti che utilizzano il nostro scalo per spostarsi agevolmente. Raggiungiamo una operatività nuova mai vissuta da questa infrastruttura che porterà ben 38 voli al giorno (tra arrivi e partenze) nei giorni di picco, con un traffico di almeno 7 mila passeggeri. Tutto questo ci avvicina sempre di più agli ambiziosi obiettivi che ci siamo prefissati per questo 2025 e che siamo certi di poter trasformare in realtà”.