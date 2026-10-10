'Giornate FAI d'Autunno', ecco le aperture in Abruzzo

Più di 700 luoghi straordinari, molti dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti, apriranno eccezionalmente le loro porte in occasione della 15ª edizione delle Giornate FAI d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano ETS dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 in 350 città d’Italia. L’iniziativa, organizzata dalle Delegazioni e dai Gruppi FAI presenti in tutte le regioni con il fondamentale contributo dei giovani volontari, invita il pubblico a scoprire l'immenso patrimonio storico, artistico e ambientale che ci circonda, grazie alle visite a contributo libero che per due giorni daranno vita a un grande racconto diffuso e corale, fatto di monumenti, architetture, paesaggi, opere d'arte, tradizioni e storie che rappresentano i territori e le comunità che li vivono.

Dagli edifici monumentali ai teatri, dalle chiese ai luoghi dell’educazione, dalle aree naturalistiche ai castelli, passando per collezioni d’arte, esempi di architettura contemporanea e siti insoliti e curiosi, la varietà delle aperture proposte sarà come sempre ampia e sorprendente (elenco dei luoghi aperti e modalità di visita su www.giornatefai.it).

Partecipare alle Giornate FAI d’Autunno non è solo un’occasione per conoscere il patrimonio culturale che ci circonda, ma anche un modo per contribuire concretamente alla sua cura, alla sua tutela e alla sua valorizzazione attraverso l’attività del FAI, di cui, a ogni visita, si potrà sostenere la missione con una donazione.

In questa edizione dell’evento il FAI riserverà una particolare attenzione all’artigianato italiano e al Made in Italy valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere, la creatività e le eccellenze produttive che, insieme ai beni storici, artistici e paesaggistici, concorrono alla definizione dell’identità dei territori, e rendono l'Italia un punto di riferimento in tutto il mondo. La Fondazione si impegna a raccontare e a far conoscere a un pubblico sempre più ampio questo patrimonio culturale attraverso aperture e visite speciali, selezionate grazie all'attenzione e curiosità inesauste della sua Rete territoriale e alla collaborazione con Confindustria e Museimpresa.

“Le Giornate FAI ci ricordano che il nostro patrimonio storico, artistico e agricolo suscita non solo conoscenza, ma anche capacità e desideri. È un bacino di ispirazione per i cittadini, italiani e stranieri, che vogliono vivere in un mondo, anche domestico, in continuità con lo stile, la qualità e il gusto del nostro Paese. E lo è, nello stesso tempo, per i protagonisti del Made in Italy, che con la loro creatività e la serietà del loro lavoro assicurano all'Italia quella continuità creativa e produttiva che è uno degli inebrianti profumi che la rendono il Paese più desiderato al mondo” ha dichiarato il presidente del FAI Marco Magnifico.

Ecco le aperture in Abruzzo:

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI CHIETI

PENNAPIEDIMONTE (CH)

PENNAPIEDIMONTE: DOVE LA PIETRA PRENDE VITA

PALAZZO FINOCCHI MAHNE - apertura iscritti FAI

BALZOLO: IL SENTIERO DELLO STUPORE E DELLA MONTICAZIONE

Aperture a cura del GRUPPO FAI DI ORTONA

GIULIANO TEATINO (CH)

GIULIANO TEATINO - LA FRANA DEL 1843, UNA STORIA DIMENTICATA

UN PAESE SUL TRATTURO: LA NUOVA IDENTITÀ DI GIULIANO TEATINO

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO

BOMBA (CH)

A BALLE PE' LA TERRE TRA CANTINE, SCALETTE E PALAZZI

A MONTE VERSO PALLANO UN PICCOLO BORGO E LA SUA STORIA

A VALLE VERSO IL FIUME, UN MINUSCOLO BORGO FANTASMA

DA SANTA MARIA DEL POPOLO ALLE MEMORIE OTTOCENTESCHE

OGGETTI E MEMORIE DEL TERRITORIO: MUSEO ETNOGRAFICO

SUI MURI DI BOMBA: UN ARTISTA, CENTO MURALES

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI VASTO

CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)

IMPIANTO EOLICO DI CASTIGLIONE MESSER MARINO - solo domenica 11 ottobre, visite su prenotazione

Si ringrazia Edison SPA per l’apertura.

MONTAZZOLI (CH)

RACCONTI ITINERANTI ALL'OMBRA DEL CASTELLO DI MONTAZZOLI

Montazzoli è una delle aperture dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI d’Autunno 2026, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

LA CHIESA DI SAN SILVESTRO PAPA E IL SUO SCRIGNO DI FEDE - apertura iscritti FAI

LA MADONNA DELLA SPOGNA, DALLA LEGGENDA AL CULTO

PALAZZO RECCHIA: MEMORIE DI CINEMA E TELECOMUNICAZIONI

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DELLA MARSICA

CAPISTRELLO (AQ)

PESCOCANALE, STORIE DI PARTENZE E DI RITORNI

CELANO (AQ)

DECOLLI E ATTERRAGGI – AVIOSUPERFICIE LIAH

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI L'AQUILA

L'AQUILA (AQ)

URBANISTICA E ARCHITETTURA DEGLI ANNI TRENTA IN CITTÀ

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI SULMONA

VILLALAGO (AQ)

VILLALAGO: GIOIELLO TRA I LAGHI

NEL CUORE DI VILLALAGO: 4 VISITE ESPERENZIALI - iniziative speciali su prenotazione

ANTICO MULINO E GUALCHIERA MEDIEVALE

EREMO DI SAN DOMENICO MERAVIGLIA TRA ROCCIA E LAGO

SENTIERO PANORAMICO DAL BORGO AL LAGO DI SAN DOMENICO

Villalago è una delle aperture dell’Itinerario europeo delle Giornate FAI d’Autunno 2026, in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI DI PESCARA

BUSSI SUL TIRINO (PE)

BUSSI SUL TIRINO: I MISTERI DEL CASTELLO MEDICEO

CHIESA MADONNA DEL PONTE E FIUME TIRINO

CHIESA SANTA MARIA DI CARTIGNANO: STORIA E MISTERO - apertura iscritti FAI, visite su prenotazione

TORRE DI SUTRIUM E LE MERAVIGLIE DEL PAESAGGIO - solo domenica 11 ottobre

Aperture a cura della DELEGAZIONE FAI TERAMO

TOSSICIA (TE)

AZZINANO. IMMAGINI DI PAESE E CASA DI ANNUNZIATA SCIPIONE

SANTA RUFINA DI AQUILANO: IL RITORNO DI UN TESORO RUBATO - iniziativa speciale su prenotazione, domenica 11 ottobre

TOSSICIA RACCONTA: STRATI DI STORIA IN UN BORGO

CHIARINO, DOVE IL RAME DIVENTA ARTE

COLLEDARA (TE)

COLLEDARA RACCONTA: LA CASA DI FEDELE ROMANI - apertura iscritti FAI, solo domenica 11 ottobre

PALAZZO PETRILLI: STORIA E SIMBOLI A ORNANO GRANDE - apertura iscritti FAI, solo sabato 10 ottobre