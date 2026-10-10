A gonfie vele la 'Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon', 2.400 gli iscritti

“Si realizza un sogno che sembrava impossibile”. Così, con un velo di commozione, la presidente del gruppo sportivo Podisti Frentani di Lanciano, Paola Zulli, ha annunciato che la Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon è ufficialmente prova di Campionato Italiano individuale e di società master sia al maschile che al femminile.

Giunta alla quarta edizione, la gara podistica si svolgerà domenica 25 ottobre su un tracciato di 21,097 chilometri, che si snoda da Ortona a Fossacesia, dove ci sarà il traguardo, attraversando i territori di San Vito Chietino e Rocca San Giovanni. Organizzata dalla Banca di Credito Cooperativo Abruzzi e Molise e dai Podisti Frentani, che sono il braccio operativo, la presentazione è avvenuta ad Atessa presso la sede di Casa BCC in presenza dei sindaci, degli amministratori del territorio e delle autorità sportive regionali.

“L’evento - ha aggiunto Paola Zulli - è il frutto di un immenso lavoro di squadra che coinvolge anche istituzioni. E’ stato raggiunto un risultato importante per un progetto nato solo pochi anni fa. Finora, da dati FIDAL, sono 2.400 gli iscritti, che giungeranno da tutta Italia e anche dall’estero. Un risultato straordinario che ripaga appieno i nostri sforzi organizzativi”.

Un mare di atleti atteso lungo la Via Verde: per l'occasione rimarrà preclusa al transito di ciclisti e pedoni per l'intera durata della corsa, assicurando così il regolare svolgimento nella più totale sicurezza. La partenza sarà data alle 9:00 nella zona del porto turistico ad Ortona mentre l’arrivo sarà posto a Fossacesia Marina dinanzi Baia Verde.

Da regolamento tecnico FIDAL, l'appuntamento del 25 ottobre assegnerà ben venti allori tricolori a livello individuale, equamente ripartiti tra i settori maschile e femminile, dai 35 anni in su, suddivisi in categorie su base quinquennale (dalla SM35 e SF35 sino alle classi over 80). Per quanto concerne le società, il titolo tricolore andrà ai due migliori club maschili e femminili sulla base dei migliori piazzamenti nei singoli scaglioni d'età.

Presentata anche la medaglia celebrativa, creata da due studenti del Liceo artistico di Lanciano, Marcello Di Camillo e Phan Duc Tri Nguyen, coordinati dal docente Gianfranco Di Campli. “Essa - ha spiegato Di Camillo - nasce per esaltare il connubio indissolubile tra agonismo e patrimonio locale. Al centro del conio campeggia imperioso il faro di Ortona, il cui fascio di luce illumina idealmente l'incedere dei podisti verso il traguardo. A guidare gli atleti c’è inoltre la Rosa dei Venti, ideale bussola di orientamento per i maratoneti impegnati nello sforzo. Sullo sfondo, il cesello richiama le tradizionali reti dei trabocchi d’Abruzzo, doveroso omaggio alla storia marinara ed all'identità della costa. Un riconoscimento di alto valore simbolico, destinato a suggellare la fatica agonistica e la bellezza del litorale”.

Vincenzo Pachioli, presidente BCC Abruzzi e Molise: “Ringrazio l'intera squadra dei Podisti Frentani perché, grazie alla sua costante attività, questo evento è diventato ciò che vediamo oggi. Insieme abbiamo dato vita a una manifestazione di assoluto rilievo per l'offerta turistica locale: diverse strutture ricettive hanno già registrato il sold-out. Il perfetto connubio tra sport, salute e promozione del territorio è una formula straordinaria”.

Fabrizio Di Marco, direttore generale BCC Abruzzi e Molise: “Un sentito ringraziamento a Paola Zulli e ai Podisti Frentani per la dedizione con cui organizzano un evento che dà lustro e attrattività a tutto il nostro territorio. Un grazie va ai sindaci e alle istituzioni sempre vicine a questa manifestazione, nata durante i festeggiamenti per i 120 anni della nostra banca. Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio, promuovendo salute, benessere e un importante indotto economico. Grazie alla FIDAL: è motivo di orgoglio essere riusciti, in poche edizioni, a elevare questa mezza maratona a prova di Campionato Italiano”.

Massimo Pompei, presidente del comitato regionale FIDAL Abruzzo: “Questo evento è un successo di tutti in ambito sportivo, economico, culturale e territoriale. La mezza maratona mostra una location unica al mondo che valorizza l'intero Abruzzo. Come FIDAL, ci siamo buttati in un'altra grande avventura che dà un enorme lustro allo sport regionale, assegnando a questa mezza maratona il titolo di Campionato Italiano individuale e di società master. Ringrazio i Podisti Frentani e la BCC per la determinazione e per aver creduto in un progetto che proietta il nostro territorio ai vertici nazionali”.

Marianna Apilongo, consigliera della Provincia di Chieti e assessore al comune di Atessa: “Ringrazio la BCC per il costante sostegno ai progetti sociali e culturali del nostro territorio, e sono felice di vedere così tanti sindaci uniti, a dimostrazione di una sinergia vincente. Come Provincia e custodi del grande patrimonio della Via Verde, confermo la nostra totale disponibilità a collaborare per valorizzare queste iniziative. I numeri straordinari di questa quarta edizione ne confermano l'importanza”.

Angelo Di Nardo, sindaco di Ortona: “Questo grande evento richiede un enorme lavoro di squadra e manovalanza tra burocrazia e sicurezza. Da ex atleta professionista, riconosco nello sport la straordinaria capacità di unire ogni schieramento politico nel nome del bene comune. La Costa dei Trabocchi attraversa tutti i nostri territori: per questo dobbiamo fare rete e valorizzare insieme le nostre eccellenze, a partire dalla partenza presso il porto turistico”.

Roberto Nardone vice sindaco di San Vito Chietino: “È entusiasmante vedere così tanti atleti da tutte le parti d’Italia, invadere la Via Verde che è un prodotto riconosciuto a livello nazionale. La forza di queste attività sportive sta nella capacità di destagionalizzare il turismo, portando persone a vivere il territorio con lentezza e passione anche fuori dal periodo estivo. Si tratta di una vetrina straordinaria e di un'ottima operazione di marketing”.

Fabio Caravaggio, sindaco di Rocca San Giovanni: “Questa manifestazione è una perla tra i tanti eventi che animano la Via Verde, dove c’è un flusso continuo di podisti e ciclisti da rendere quasi difficile l'attraversamento. Questo è un segnale di grande vitalità per lo sport e l’economia del territorio. Solo attraverso un pregevole lavoro di squadra, possiamo far crescere e promuovere l'intero comprensorio della Costa dei Trabocchi”.

Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia: “Questo evento è lo strumento più autentico per promuovere il nostro turismo e portare benefici concreti a bed&breakfast e ristoranti. Il turismo rappresenta un pilastro fondamentale per il nostro futuro, essenziale per offrire prospettive ai giovani, specialmente quando settori come l'automotive affrontano periodi di crisi”.

Luigi Toppeta, componente commissione diritto dello sport presso il Consiglio Nazionale Forense: “Porto i saluti del Consiglio Nazionale Forense e del presidente dell'Ordine Antonio Codagnone, impegnato nella fondamentale battaglia per la tutela del Tribunale di Lanciano. Accogliamo con grande favore l'incremento di iscritti tra i colleghi per questa gara che assegna il Trofeo Avvocati Run. Come categoria crediamo molto nello sport, tanto che all'interno del Consiglio Nazionale Forense abbiamo istituito da anni una commissione dedicata al diritto sportivo”.

Gianfranco Di Campli, docente Liceo artistico di Lanciano: “Abbiamo deciso di coinvolgere direttamente la scuola a fianco di questa prestigiosa mezza maratona. Da quest'anno la progettazione della futura medaglia rientrerà nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Ciò permetterà ai nostri studenti di valorizzare il proprio impegno e di inserire un'esperienza reale all'interno del proprio curriculum”.



