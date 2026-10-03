'Prix Italia Rai', lâ€™agricoltura abruzzese in una vetrina internazionale

Una vetrina internazionale per raccontare lâ€™Abruzzo attraverso la sua agricoltura, le sue imprese e le sue produzioni.

Ãˆ il bilancio del progetto realizzato da Regione Abruzzo e CIA-Agricoltori Italiani Abruzzo nellâ€™ambito del Prix Italia Rai, tracciato nella Sala Baiocco allâ€™Aquila dal vicepresidente della Giunta regionale con delega allâ€™Agricoltura, Emanuele Imprudente, insieme ai direttori di CIA Chieti-Pescara, Alfonso Ottaviano e CIA Lâ€™Aquila-Teramo, Donato Di Marco.

Â«Ãˆ stato un grande onore â€“ ha sottolineato Imprudente â€“ Voglio ringraziare soprattutto CIA, che ha saputo costruire un percorso mettendo a disposizione le nostre aziende agricole. I nostri prodotti sono stati definiti qualcosa di unico e abbiamo fatto un lavoro eccezionaleÂ». Tra i momenti significativi anche la presentazione del progetto di filiera del vino biologico dâ€™Abruzzo, realizzata con il coinvolgimento del Consorzio Vini dâ€™Abruzzo. Â«Ãˆ un modello capace di esprimere una biodiversitÃ importanteÂ» ha evidenziato.

Grande soddisfazione anche per i direttori dei compartimenti provinciali della Confederazione.

Â«Ringraziamo la Regione Abruzzo e Prix Italia Rai per aver dato a CIA Abruzzo questa opportunitÃ â€“ ha dichiarato il direttore di CIA Chieti-Pescara Alfonso Ottaviano â€“ Essere qui, ci ha permesso di portare lâ€™agricoltura abruzzese davanti a un pubblico proveniente da tutto il mondo. Abbiamo rappresentato un Abruzzo agricolo fatto di territori, imprese e produzioni diverse, dalla costa alle aree interne. Non abbiamo semplicemente portato dei prodotti: abbiamo raccontato lâ€™Abruzzo attraverso le aziende e le persone che ogni giorno lo coltivano, lo custodiscono e lo fanno vivere. Un ringraziamento speciale va alle nostre imprese e a tutta la squadra di CIA Abruzzo per il grande lavoro svolto. Quando istituzioni, organizzazioni e imprese lavorano insieme non promuoviamo soltanto un prodotto: costruiamo valore e opportunitÃ per tutto il territorioÂ».

Positivo anche il bilancio per i territori dellâ€™Aquila e di Teramo. Â«Ãˆ stata una straordinaria vetrina per far conoscere lâ€™Abruzzo e Lâ€™Aquila â€“ ha spiegato il direttore di CIA Lâ€™Aquila-Teramo Donato Di Marco â€“ Abbiamo avuto lâ€™opportunitÃ di mettere insieme il Distretto di qualitÃ , la Regione e le nostre aziende, costruendo una squadra che ha lavorato per dare rappresentanza al territorio. Ãˆ stata unâ€™importante occasione per farci conoscere, ma il valore di questa esperienza sarÃ ancora maggiore se saremo capaci di trasformarla in nuove opportunitÃ per le nostre aziendeÂ».

CIA Abruzzo intende dare continuitÃ al lavoro avviato sulle filiere. Â«Abbiamo presentato la filiera del vino biologico di eccellenza, che Ã¨ partita proprio qui, e nei prossimi giorni presenteremo anche quella zootecnica del benessere animale â€“ ha annunciato Di Marco â€“ Dobbiamo continuare a costruire strumenti capaci di mettere insieme imprese, territori e istituzioniÂ».

Il bilancio del Prix Italia Ã¨ stato anche lâ€™occasione per richiamare lâ€™attenzione sulle difficoltÃ che attraversa il settore agricolo, stretto tra lâ€™aumento dei costi di produzione e la riduzione del potere dâ€™acquisto delle famiglie.

Â«Stiamo vivendo un paradosso che deve preoccuparci â€“ ha sottolineato Ottaviano â€“ Da una parte aumentano i costi che le aziende devono sostenere per produrre, dallâ€™altra le famiglie hanno una capacitÃ di spesa sempre piÃ¹ limitata. In mezzo rischia di comprimersi ulteriormente la redditivitÃ delle imprese agricole. Difendere il reddito degli agricoltori significa difendere la produzione di cibo, il lavoro, le aree interne e il presidio del territorio. Quando chiude unâ€™azienda agricola perdiamo un pezzo di territorio che difficilmente riusciremo a recuperareÂ».

Una situazione che, secondo CIA Abruzzo, richiede interventi capaci di incidere sui costi sostenuti dalle aziende e, contemporaneamente, di garantire una remunerazione adeguata delle produzioni.

Â«Agricoltori e consumatori stanno vivendo una fase di particolare difficoltÃ â€“ ha aggiunto Di Marco â€“ Servono risposte coordinate e strumenti capaci di sostenere concretamente la redditivitÃ delle imprese. Ãˆ una situazione che dobbiamo affrontare a 360 gradi, perchÃ© senza sostenibilitÃ economica diventa impossibile programmare il futuroÂ».

Imprudente ha definito quello attuale Â«un momento oggettivamente difficileÂ», ricordando le misure giÃ avviate dalla Regione e la necessitÃ di continuare a guardare al futuro attraverso investimenti, giovani, aree interne e progetti di filiera. Â«Lâ€™agricoltura non si puÃ² fermare â€“ ha aggiunto Imprudente - la redditivitÃ per i nostri agricoltori Ã¨ essenziale e lâ€™Abruzzo ha tante potenzialitÃ che sta giÃ utilizzando e tante altre ancora da utilizzareÂ».

Lâ€™esperienza del Prix Italia Rai si chiude quindi con un bilancio positivo e con la volontÃ di trasformare la visibilitÃ internazionale ottenuta in un punto di partenza per nuove iniziative a sostegno delle imprese e delle filiere regionali. Â«Anche essere presenti in un contesto come il Prix Italia significa rappresentare il mondo agricolo abruzzese e i nostri prodotti â€“ ha concluso Imprudente â€“ Sono occasioni importanti per far conoscere il valore delle nostre produzioniÂ».

Per CIA Abruzzo lâ€™obiettivo Ã¨ ora dare continuitÃ al percorso: rafforzare le filiere, mettere sempre piÃ¹ in rete aziende, istituzioni e territori e trasformare la promozione dellâ€™Abruzzo in opportunitÃ concrete per le imprese, perchÃ© la visibilitÃ acquisita possa tradursi in valorizzazione, reddito e prospettive per chi ogni giorno lavora e investe in agricoltura. PerchÃ© raccontare lâ€™eccellenza dellâ€™agricoltura abruzzese Ã¨ importante. Ma creare le condizioni perchÃ© le nostre imprese possano produrre reddito e avere un futuro lo Ã¨ ancora di piÃ¹.