"Tu chiamale se vuoi... emozioni": Giovanni Oddo canta Lucio Battisti. Cena-concerto a luci soffuse al “Mondo Bongo” di Francavilla al Mare. Il live in duo è in programma domenica 4 ottobre a partire dalle ore 21. In scaletta ci saranno le migliori canzoni di Battisti in versione semi-acustica con Giovanni Oddo (voce, chitarra e tastiera) e Luca Sacco (chitarra elettrica e acustica).

Sarà un evento decisamente particolare, anche perché l'artista pescarese - per sua espressa scelta - ha deciso di effettuare poche date dal vivo dedicate a questo inedito progetto. Si tratterà pertanto di un appuntamento esclusivo e raro, assolutamente da non perdere. Un'idea di Acquaviva Agency.