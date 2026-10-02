'Rail Action Week', verifiche e controlli della Polizia Ferroviaria

Un totale di 4.098 persone controllate, 8 indagate in stato di libertà, 236 servizi di vigilanza 70 treni scortati, 4 minori rintracciati. 17 i servizi automontati lungo linea, ai passaggi a livello e nelle stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria.

E’ questo il bilancio dell’attività svolta dagli agenti della Polizia Ferroviaria nelle tre regioni di competenza del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, Umbria e Abruzzo nell’operazione straordinaria denominata “Rail Action Week” che si è svolta dal 21 al 27 di settembre 2026 nell’ambito di Railpol Associazione Internazionale a cui aderiscono le Polizia Ferroviarie e dei trasporti europee, dedicata alla sicurezza ferroviaria e durante la quale tutti i Paesi aderenti all’iniziativa hanno effettuato, ognuno nel rispetto delle proprie competenze e legislazioni nazionali, servizi di prevenzione in ambito ferroviario.

In particolare, personale della Sottosezione Polfer di Pescara ha denunciato una persona per evasione dagli arresti domiciliari mentre ha proceduto nei confronti di un cittadino straniero poiché trovato in posizione irregolare sul territorio dello Stato.

Ad Ancona il personale del Settore Operativo ha denunciato un cittadino straniero resosi responsabile, in concorso, del furto aggravato di un bagaglio avvenuto a bordo treno ai danni di una viaggiatrice.

Una settimana speciale, cui ha collaborato nei servizi anche personale di RFI- FS Security, dedicata alla sicurezza ferroviaria in particolare alla prevenzione di comportamenti scorretti e pericolosi in ambito ferroviario, quali, ad esempio, l’attraversamento dei binari o il mancato rispetto delle regole o attività vietate che mettono a repentaglio l’esercizio ferroviario e la sicurezza dei trasporti.

Non sono mancati momenti di contatto con i viaggiatori al fine di sensibilizzarli sul corretto comportamento da adottare in ambito ferroviario con la distribuzione di opuscoli informativi contenenti alcuni “consigli per viaggiare in sicurezza”.