A Lanciano riapre il Velodromo 'Alessandro Fantini' per lâ€™attivitÃ  su pista

Dopo cinque anni di chiusura, il Velodromo â€˜Alessandro Fantiniâ€™ a Lanciano torna finalmente a vivere e lo fa con una nuova prospettiva, grazie al lavoro dellâ€™Amministrazione comunale, allâ€™impegno del consigliere comunale Giuseppe Luciani e alla collaborazione con lâ€™Asd Moreno Di Biase, che ha sottoscritto con il Comune un patto di collaborazione della durata di nove anni.

La riapertura del Velodromo rappresenta un passaggio importante per tutto il territorio: un impianto rimasto inutilizzato per troppo tempo viene nuovamente restituito allo sport.

"La scuola di ciclismo dell'ex professionista lancianese Moreno Di Biase e la moglie Moira Di Pasquale (presidente) - si legge in una nota - ha scelto di assumersi la responsabilitÃ della gestione e della valorizzazione del Velodromo con l'obiettivo di far pedalare i ragazzi della scuola di ciclismo in sicurezza.

Il patto di collaborazione, non rappresenta soltanto un atto amministrativo, ma una precisa volontÃ di investire sul futuro dellâ€™impianto, garantendone continuitÃ , cura e progettualitÃ . L' obiettivo comune Ã¨ di promuovere la cultura dello sport, avvicinare nuovi ragazzi al ciclismo e dare continuitÃ a un progetto inclusivo che guarda al lungo periodo.

Lâ€™Asd Moreno Di Biase Ã¨ pronta a raccogliere questa sfida e a costruire, insieme alla cittÃ , i prossimi nove anni di sport, passione e partecipazione".



