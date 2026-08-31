Incendi devastano il territorio: "Vicini agli agricoltori colpiti. Attivi per la ricognizione dei danni"

Sono state e continuano anche a esserlo in alcuni casi ore drammatiche per numerosi territori delle province di Chieti e Pescara, interessati da incendi che hanno coinvolto aree agricole e boschive e, in alcuni casi, lambito centri abitati, mettendo a rischio persone, abitazioni e aziende.

Particolarmente grave la situazione nel Vastese.

A Cupello, secondo le prime stime diffuse dal Comune, sarebbero circa 500 gli ettari interessati dalle fiamme, con danni significativi anche a vigneti e oliveti. Altri roghi hanno interessato nelle ultime ore diversi comuni del Chietino e del Pescarese. Il quadro complessivo dei danni Ã¨ ancora in fase di definizione.

CIA Agricoltori Italiani Chieti-Pescara esprime innanzitutto la propria vicinanza alle famiglie, agli agricoltori e alle comunitÃ coinvolte e ringrazia Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari, Forze dellâ€™Ordine, amministratori locali e tutti coloro che stanno operando senza sosta per fronteggiare lâ€™emergenza.

Â«Dietro ogni ettaro bruciato non câ€™Ã¨ soltanto un danno economico. Ci sono anni di lavoro, investimenti, reddito delle famiglie e, nel caso di vigneti e oliveti, impianti che possono richiedere molto tempo prima di tornare pienamente produttivi. Vedere andare in fumo in poche ore ciÃ² che un agricoltore ha costruito in anni, a volte in generazioni, Ã¨ qualcosa che non puÃ² lasciarci indifferentiÂ», dichiara Domenico Bomba, presidente di CIA Chieti-Pescara.

Per questo CIA Chieti-Pescara ha deciso di attivare immediatamente la propria rete territoriale.

Tutte le sedi CIA delle province di Chieti e Pescara saranno a disposizione delle aziende agricole interessate per raccogliere le segnalazioni, effettuare una prima ricognizione dei danni subiti e verificare gli strumenti di sostegno e ristoro eventualmente attivabili.

Lâ€™organizzazione avvierÃ inoltre un confronto con i Comuni interessati, la Regione Abruzzo e gli enti competenti, con lâ€™obiettivo di arrivare rapidamente a una quantificazione il piÃ¹ possibile puntuale dei danni al patrimonio agricolo.

Â«Vogliamo dire agli agricoltori colpiti una cosa molto semplice: non saranno lasciati soli. Le nostre sedi e i nostri tecnici sono a disposizione. Raccoglieremo le segnalazioni direttamente dal territorio e lavoreremo insieme ai Comuni e alle istituzioni affinchÃ© ogni danno venga censito e siano individuate tutte le forme di intervento possibiliÂ», prosegue Bomba.

La valutazione, sottolinea CIA, non potrÃ limitarsi alle sole produzioni perse nellâ€™immediato. Per vigneti, oliveti e altre colture permanenti dovranno essere considerati anche i danni agli impianti, la perdita delle produzioni future, i costi necessari al ripristino e gli eventuali danni a strutture, attrezzature e infrastrutture aziendali.

CIA Chieti-Pescara chiederÃ alla Regione Abruzzo, insieme ai Comuni interessati e alle organizzazioni agricole, di promuovere una ricognizione ufficiale e tempestiva dei danni, indispensabile per costruire un quadro preciso dell'emergenza e individuare gli eventuali strumenti straordinari di intervento.

In questa fase Ã¨ fondamentale che gli agricoltori colpiti documentino i danni attraverso fotografie e video e segnalino tempestivamente alla sede CIA di riferimento le superfici, le colture, gli impianti, le strutture e le attrezzature interessate.

Â«Prima ancora di parlare di numeri definitivi dobbiamo raggiungere le aziende e capire cosa Ã¨ successo realmente, territorio per territorio. Poi porteremo quel quadro sui tavoli istituzionali. Oggi la prioritÃ Ã¨ essere accanto agli agricoltori e trasformare la solidarietÃ in assistenza concretaÂ», conclude Bomba.

CIA Chieti-Pescara continuerÃ nelle prossime ore a seguire l'evoluzione della situazione nei territori interessati delle province di Chieti e Pescara, mantenendo il raccordo con le amministrazioni locali e gli enti competenti.