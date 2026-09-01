Massimo Masciulli al vertice della Direzione Investigativa Antimafia a Roma

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli (con competenza sulle regioni Abruzzo e Molise, Basilicata, Campania e Puglia), Generale di Corpo d’Armata Nicola Massimo Masciulli, ha fatto visita alla Caserma “Infelisi” di Chieti per il saluto di commiato.

Ad accoglierlo, il Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, Generale di Brigata Gianluca Feroce, nonché il Vice Comandante del Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, il Comandante della Regione Carabinieri Forestale, i Comandanti Provinciali, una rappresentanza dei Comandanti di Compagnia, militari della sede, rappresentanti dei Carabinieri dei reparti Speciali e Territoriali dell’Arma, rappresentanti delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, nonché appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri e all’Associazione Nazionale Forestali in congedo.

Il Generale Nicola Massimo Masciulli, nato a Vasto nel 1964, che come ultimo incarico ha ricoperto l’importante posizione di Capo Ufficio Legislativo del Ministero della Difesa, è destinato ad assumere, già dall’11 settembre, la prestigiosa carica di Direttore della Direzione Investigativa Antimafia su Roma..

Nel corso della visita, Masciulli ha rivolto parole di “stima e gratitudine” ai militari presenti e, loro tramite, ai 3.300 Carabinieri che operano nel territorio dell’intera Legione. “Ringrazio voi che siete in prima linea”, ha detto l’Alto Ufficiale “Militari coraggiosi, professionisti seri, persone generose che prendono a cuore il servizio e che si prodigano con competenza e dedizione a tutela del cittadino e soprattutto delle c.d. “fasce deboli””.

L’Alto Ufficiale, poi, in linea con le direttive emanate dal Comandante Generale dell’Arma, si è intrattenuto sull’importanza della presenza operativa dei Carabinieri nei rispettivi territori, sulla necessità di adattarsi continuamente alle mutevoli esigenze delle comunità, nonché sull’esigenza di razionalizzare e rendere sempre più efficienti le funzioni delle varie Stazioni Carabinieri. A livello nazionale, l’Arma sta affrontando una sfida impegnativa per colmare le significative assenze di personale e potenziare gli organici dei Nuclei Radiomobili (i reparti che garantiscono l’immediata risposta in caso di richieste al 112) e dei vari Presìdi sul territorio, con l’obiettivo di incrementare al massimo i servizi di prevenzione, aumentare la vigilanza delle aree più degradate e garantire, alla popolazione, la crescente richiesta di sicurezza, in un clima di fiducia che si costruisce giorno per giorno con la presenza dei Carabinieri tra la gente.

Un particolare, affettuoso saluto è stato rivolto dal Generale Masciulli alle famiglie, che supportano e sostengo con grande dignità e spirito di sacrificio l’operato dei militari della Legione Abruzzo e Molise, mettendoli nelle migliori condizioni per ben operare sul territorio.

La visita a Chieti del Generale Nicola Massimo Masciulli si è conclusa con la tradizionale firma del Libro d’Onore.

Nella foto in evidenza Masciulli, a destra, con il Comandante Feroce