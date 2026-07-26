Lorenzo Dattoli eletto vice presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali (CRR) di Confindustria

Lorenzo Dattoli, presidente di Confindustria Abruzzo e di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, è stato eletto vice presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali (CRR) di Confindustria, su proposta del presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

L'elezione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto da Dattoli alla guida dell'associazione e del contributo offerto negli anni al sistema confindustriale, con particolare attenzione ai temi della competitività delle imprese, dell'innovazione, della crescita dimensionale del tessuto produttivo e del rafforzamento del dialogo tra territori e governance nazionale.

Il Consiglio delle Rappresentanze Regionali (CRR) costituisce uno degli organismi strategici di Confindustria, con il compito di favorire il raccordo tra le rappresentanze territoriali e gli organi nazionali della Confederazione, promuovendo una visione condivisa delle politiche industriali e delle priorità di sviluppo del Paese. Di fatto, svolge un ruolo determinante nell'indirizzare le politiche della Confederazione, portando all'attenzione della Presidenza e del Consiglio Generale le istanze delle imprese e dei territori.

Negli ultimi anni il CRR ha concentrato il proprio lavoro su alcune priorità strategiche come la politica industriale nazionale, con particolare attenzione alla competitività del manifatturiero, l’attuazione del PNRR e il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse europee, le politiche di coesione e valorizzazione del ruolo delle Regioni nello sviluppo economico, la semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri burocratici per le imprese. Ma anche infrastrutture materiali e digitali, logistica, porti, ferrovie e collegamenti strategici; energia, con focus sul costo dell'energia, sicurezza degli approvvigionamenti e transizione energetica; innovazione, digitalizzazione e Intelligenza Artificiale come leve di competitività; competenze, formazione e lavoro, contrasto al mismatch tra domanda e offerta e rafforzamento degli ITS; Internazionalizzazione e sostegno all'export, sostenibilità ambientale e transizione ecologica; politiche per il Mezzogiorno, ZES, attrazione degli investimenti e riduzione dei divari territoriali.

“Accolgo questo incarico con grande senso di responsabilità e profonda gratitudine nei confronti del Presidente Emanuele Orsini e dell'intero sistema Confindustria per la fiducia accordatami” – dichiara Lorenzo Dattoli. “È un riconoscimento che considero rivolto non solo alla mia persona, ma anche al lavoro svolto quotidianamente da Confindustria Abruzzo, dalle nostre territoriali e dagli imprenditori che rappresentiamo. Il CRR rappresenta un punto di raccordo fondamentale tra la dimensione nazionale e quella territoriale, contribuendo a costruire posizioni condivise e a rafforzare il dialogo con Governo e Regioni sui principali dossier per lo sviluppo del Paese. Negli ultimi anni il lavoro del Consiglio ha favorito un confronto costante su temi centrali quali la politica industriale, il PNRR, le infrastrutture, l’energia, il lavoro, l’innovazione, la transizione digitale ed ecologica, l’utilizzo dei fondi europei e la competitività dei territori, contribuendo alla definizione delle proposte di Confindustria e al dibattito sulle politiche economiche nazionali. La vicepresidenza del CRR rappresenta per me l’opportunità di portare ancora più forte la voce delle imprese e dei territori, valorizzando le esigenze e le potenzialità del sistema produttivo dell’Abruzzo e dell’intero territorio nazionale. Tra le priorità sulle quali continueremo a lavorare ci sono le infrastrutture e la logistica, il rafforzamento delle filiere industriali, l’automotive, l’aerospazio, l’energia, l’innovazione e l’intelligenza artificiale, l’attrazione degli investimenti, le politiche europee, i fondi di sviluppo e la formazione delle competenze necessarie alle imprese del futuro.”

Con questa nomina, l’Abruzzo delle imprese rafforza ulteriormente la propria presenza negli organismi nazionali della Confederazione, confermando il ruolo attivo dell'associazione nel contribuire alla definizione delle politiche industriali e delle strategie per la competitività del Paese.