Luca Ward si racconta in "Oggi voglio essere me stesso" al Porto Turistico di Pescara

Il 28 luglio alle ore 21:30 , a Pescara presso l'Arena Porto Turistico, Luca Ward porterÃ in scena il suo nuovo spettacolo.

Dopo il successo del suo primo show, che ha collezionato oltre 100 repliche e un impressionante record di standing ovation, la voce piÃ¹ iconica del doppiaggio italiano torna con un imperdibile appuntamento dal titolo "Oggi voglio essere me stesso".

Il comandante Ward lascia da parte le vesti di attore e doppiatore per indossare quelle di showman e intrattenitore. Con un'energia travolgente, ritorna a condividere il palco con il pubblico in un'esperienza unica, fatta di veritÃ e autenticitÃ , firmata insieme ad Alessandro Mancuso.

Per tutto il tempo dello spettacolo Luca Ward non presta la sua voce a nessuna star di Hollywood e non si nasconde dietro alcun personaggio. Il suo intento Ã¨ chiaro: raccontarsi senza filtri, svelando la sua vera anima.

Abile navigatore, biker spregiudicato, avventuriero, padre e soprattutto uomo libero, Luca propone il suo nuovo spettacolo raccontando pagine inedite della sua vita, tra cui la sua infanzia difficile nel quartiere di Ostia, dove le sfide della vita quotidiana e incontri ingombranti hanno forgiato il suo carattere. RacconterÃ anche il suo incontro con alcuni dei grandi maestri del doppiaggio, come Ferruccio Amendola, Tonino Accolla, Giancarlo Giannini e tanti altri, con i quali ha vissuto esperienze indimenticabili, spesso cariche di umorismo e aneddoti esilaranti.

Inoltre, lo spettacolo offrirÃ una riflessione sulla storia affascinante del doppiaggio, attraversando i decenni e le evoluzioni stilistiche che hanno caratterizzato questa professione. Con ironia e passione, Luca guiderÃ il pubblico in un viaggio attraverso i vari stili di doppiaggio, dagli anni '50 a oggi, coinvolgendolo in un'esperienza interattiva in cui potrÃ provare a doppiare secondo le modalitÃ di ogni epoca.

Non mancheranno momenti di poesia e riflessione, il tutto arricchito da una delle voci piÃ¹ profonde e riconoscibili del panorama artistico contemporaneo. Un'occasione imperdibile per scoprire, tra risate ed emozioni, il volto piÃ¹ autentico di Luca Ward, l'uomo dietro la voce.

I biglietti sono disponibili in vendita online su Ticketone e presso i rivenditori autorizzati. L'evento di Pescara Ã¨ proposto da Eclissi eventi.