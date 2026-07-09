Quarant'anni di sapori, storia e identità: torna 'Mediterranea – Eccellenze d'Abruzzo'

Un ponte tra Abruzzo e Spagna, quasi 80 espositori, grandi protagonisti della cucina italiana e tre serate dedicate alle eccellenze del territorio. Sono questi gli ingredienti della quarantesima edizione di Mediterranea – Eccellenze d'Abruzzo, la storica manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, in programma da venerdì 10 a domenica 12 luglio al Porto Turistico Marina di Pescara, con ingresso gratuito, dalle 19.00 alle 00.30.

Tra le principali novità dell'edizione 2026 spicca la forte apertura internazionale con la partecipazione di sette aziende spagnole, protagoniste di uno spazio dedicato all'incontro tra le eccellenze agroalimentari dei due Paesi. La delegazione iberica, composta da produttori e operatori del settore – tra cui i prestigiosi marchi Ibericos Torreon e Cervezas La Cibeles – contribuirà a rafforzare il dialogo commerciale e culturale tra Abruzzo e Spagna.

Ad accogliere il pubblico sarà inoltre una grande area espositiva che sfiora gli 80 espositori, rappresentativa del meglio della produzione regionale nei settori dell'agroalimentare, dell'artigianato artistico e del turismo, confermando Mediterranea come il principale evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze abruzzesi.

Tra gli ospiti più attesi figura Sonia Peronaci, food creator e fondatrice di GialloZafferano, che salirà sul Palco Centrale nella serata di sabato 11 luglio con un intervento dedicato alla cultura del cibo e alla divulgazione gastronomica.

«Quarant'anni rappresentano un traguardo straordinario che testimonia la forza di un progetto capace di evolversi e rinnovarsi continuamente», dichiara il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. «I nostri prodotti agroalimentari sono diventati autentici ambasciatori dell'Abruzzo nel mondo. In questa edizione speciale abbiamo voluto rafforzare ulteriormente il carattere internazionale della manifestazione e ampliare lo spazio dedicato al turismo e all'artigianato artistico. Raccontare il nostro cibo significa raccontare una comunità, la sua cultura e il suo saper fare».

Tra le iniziative speciali dedicate al quarantennale spicca anche la t-shirt celebrativa dei 40 anni di Mediterranea, realizzata come omaggio alle eccellenze agroalimentari delle quattro province abruzzesi. La maglietta, pensata come simbolo dell'edizione 2026 e della storia della manifestazione, sarà protagonista di un'iniziativa solidale: gli esemplari saranno donati al Banco Alimentare d’Abruzzo che ne curerà la distribuzione attraverso una raccolta fondi destinata a sostenere le proprie attività benefiche.

L'iniziativa intende accendere i riflettori sul valore della solidarietà e della sostenibilità, promuovendo una cultura del recupero e del contrasto agli sprechi. Un messaggio che si lega perfettamente alla filosofia di Mediterranea, da sempre impegnata nella valorizzazione delle produzioni locali, del consumo consapevole e della responsabilità sociale, dimostrando come anche un oggetto simbolico possa trasformarsi in un gesto concreto a favore della comunità.

Il Sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D'Amario, ha sottolineato come Mediterranea rappresenti un modello della strategia di promozione integrata dell'Abruzzo, basata sulla sinergia tra agroalimentare, turismo e cultura. «Lo spazio dedicato al turismo testimonia la volontà di valorizzare l'identità del territorio e proporre un'offerta autentica e competitiva». D'Amario ha inoltre evidenziato la crescita del turismo internazionale: «L'Abruzzo è la terza regione italiana per aumento degli arrivi stranieri, un risultato che conferma l'efficacia delle politiche di promozione e il valore di un'offerta sempre più integrata e sostenibile».

IL PROGRAMMA DEL PALCO CENTRALE

Venerdì 10 luglio

Dopo il taglio del nastro istituzionale (ore 19.30), prenderà il via il format "Il gusto va in scena", con due prestigiosi show cooking affidati agli chef del Consorzio Qualità Abruzzo. Protagonisti saranno Marco Caldora, del Ristorante Caldora Punta Vallevò, simbolo della Costa dei Trabocchi, e Maurizio Della Valle, dell'Osteria La Corte di Spoltore.

Sabato 11 luglio

La serata sarà dedicata alla divulgazione gastronomica e all'innovazione. Alle 20.30 l'incontro con Sonia Peronaci, seguito dallo show cooking "Sapori in evoluzione: Abruzzo e Spagna si incontrano", curato dal food designer Andrea Mattasoglio, prima della premiazione del contest social "Core a core, la mia anima abruzzese".

Domenica 12 luglio

Gran finale con lo chef stellato Nicola Fossaceca (Ristorante Al Metrò di San Salvo), protagonista dell'evento "Blu come l'Abruzzo", realizzato in collaborazione con il GAL Pesca Abruzzo. La manifestazione si concluderà alle ore 23 con una performance di food design e il tradizionale taglio della torta celebrativa per i quarant'anni della rassegna.

LABORATORI, ARTIGIANATO E CULTURA DEL TERRITORIO

Accanto all'area espositiva, Mediterranea proporrà un ricco calendario di attività esperienziali nell'Area Laboratori. Tra gli appuntamenti in programma, le celebrazioni dei 30 anni della DOP Olio Aprutino Pescarese e Colline Teatine, guidate dal presidente del Consorzio Silvano Ferri, i laboratori di ceramica botanica dell'artista Cristina Maggiori, i workshop dedicati alla tradizionale Presentosa abruzzese con l'artista tessile Dionne Swift, oltre al percorso sensoriale "Gnam Lab" riservato ai bambini.

Altre dichiarazioni

Michela Dell’Acqua – segretario Camera di commercio italiana in Spagna

“Mediterranea 2026 è molto più di una vetrina commerciale: è la testimonianza di un legame tra Italia e Spagna in continua crescita, che la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna ha il piacere di accompagnare e rafforzare. Questo appuntamento rappresenta inoltre il secondo capitolo della nostra collaborazione con la Camera di Commercio di Chieti Pescara, dopo la presentazione dedicata all'Abruzzo organizzata a Madrid lo scorso ottobre: un asse strategico che intendiamo continuare a sviluppare”.

Antonio Dionisio – presidente Banco alimentare Abruzzo Molise

“Siamo orgogliosi che gli organizzatori di Mediterranea abbiano scelto il Banco Alimentare Abruzzo Molise come destinatario dell'iniziativa benefica legata alla vendita della t-shirt ufficiale della 40a edizione della manifestazione. Per noi è un segno di stima e di fiducia che ci onora e che accogliamo con profonda gratitudine. Ma questa iniziativa assume un significato che va ben oltre la raccolta fondi. La t-shirt ufficiale di Mediterranea diventa il simbolo di un impegno condiviso e di una comune visione del valore del cibo. Mediterranea valorizza il cibo all'origine, raccontando da quarant'anni le eccellenze agroalimentari del nostro territorio, il lavoro delle imprese e la cultura che le rende uniche. Il Banco Alimentare Abruzzo Molise, da trent'anni, ne custodisce il valore fino alla fine, quando rischierebbe di andare perduto, recuperando le eccedenze alimentari e trasformandole in una risorsa per migliaia di persone e famiglie che vivono una condizione di fragilità. C’è un posto dove le eccellenze si incontrano, si raccontano. Siamo felici di essere in questo posto, che quest’anno accoglie e racconta anche la comunità del Banco Alimentare Abruzzo Molise: una rete di organizzazioni caritative, volontari, imprese donatrici ed enti partner che ogni giorno lavora perché nessun cibo ancora buono venga sprecato, ma possa continuare a generare dignità e alimentare speranze”.

Riccardo Padovano – presidente Gal Pesca Abruzzo

“Per noi del GAL Pesca Abruzzo è un onore poter contare su una vetrina d'eccellenza come Mediterranea per dare visibilità al prodotto ittico locale. Il cooking show dello chef stellato Nicola Fossaceca si inserisce nel progetto Blu come l'Abruzzo che va in questa direzione attraverso il coinvolgimento delle marinerie abruzzesi e dei ristoranti della costa, con menù dedicati, delle scuole, con attività di sensibilizzazione, e delle associazioni di categoria, che saranno coinvolte nell'ideazione di un marchio di qualità”.

Raffaele Cavallo – presidente Qualità Abruzzo

“Il Consorzio Qualità Abruzzo è lieto e onorato di poter offrire il proprio contributo di conoscenza e di savoir-faire dell'enogastronomia abruzzese alla 40ª edizione di Mediterranea. Essere parte di un appuntamento così significativo rappresenta per noi motivo di grande soddisfazione e responsabilità. Siamo convinti che, nel corso di questi quarant'anni, Mediterranea abbia svolto un ruolo fondamentale nella conoscenza e nella promozione delle eccellenze agroalimentari della nostra regione, contribuendo al tempo stesso a valorizzare il talento, la professionalità e la passione di quanti operano ogni giorno per rendere l'Abruzzo un punto di riferimento nel panorama enogastronomico. Sostenere questa manifestazione significa continuare a investire nella cultura del territorio e nelle sue straordinarie risorse”.