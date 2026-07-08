Dal 17 al 19 luglio il più grande festival del gin in Italia per la prima volta in Abruzzo

Grande attenzione sarà riservata anche ai Local Heroes, lo spazio dedicato ai produttori indipendenti e alle realtà artigianali che raccontano il proprio territorio attraverso botaniche, ricette e tecniche di distillazione. I visitatori potranno incontrare direttamente i produttori e conoscere le storie dietro ogni etichetta. Tra i protagonisti della tappa abruzzese ci saranno Aureo Gin, MonteMatto, AE Organic Gin, SCUPPOZ Gin, Mimosa Dry Gin e Madam Gin, insieme a numerosi altri produttori locali.

Accanto alle eccellenze del territorio saranno presenti anche i Produttori Main che accompagnano l'intero tour 2026: Wild Wombat, Toji Gin, KranebeTonic (Rossi D'Asiago), Spiriti del Bosco – Gin Toscano, EVP Gin con le sue diverse varianti, Gin Wax Terracquae, San Filippo Gin, Survivor Original, Libestra Gin, JLC 74, Helios Gin, Passenger Craft Gin, Rangoni Alto Gin, Nugin, Martin Kerri e Tobi London Dry Gin.

La parte formativa del festival sarà affidata alle masterclass gratuite organizzate in collaborazione con ilGin.it. Tra gli ospiti ci sarà Marco Bertoncini, cofondatore della testata e tra i pochi italiani a far parte della Gin Guild, che guiderà il pubblico alla scoperta della storia del gin, delle tecniche di distillazione e degli abbinamenti più interessanti. Torna anche The Gin Lab, realizzato insieme a iltuogin.it, dove i partecipanti potranno creare una propria ricetta botanica personalizzata e portare a casa una bottiglia realizzata durante l'esperienza.

La musica accompagnerà tutte e tre le giornate. Ogni pomeriggio, dalle 18 alle 20, l'apertura sarà affidata al Music Lunch con Augusta DJ & Frank X e ai live dei Gin Tonyc. Venerdì 17 luglio spazio al party City Club con DJ Aielli, Atamu e Rapini. Sabato 18 luglio sarà la volta del '90–2000 Party, con i dj set di Enzo Di Pietro e Paolo Sala e l'animazione di Sem & Sonya. Domenica 19 luglio il festival si concluderà con il format Sounds Set Events, il concerto degli Studio 54 e i dj set di Enzo Di Pietro, Matteo Aielli ed Ercole Dola B.

A completare l'esperienza ci saranno un'ampia area street food con proposte italiane e internazionali, il market dedicato all'artigianato e il Gin Shop ufficiale del festival, dove acquistare le bottiglie scoperte durante le degustazioni. Il tutto sarà accompagnato da dj set, dirette radio e momenti di intrattenimento pensati per vivere il festival in un'atmosfera informale e aperta a tutti.