WMF 2026, c'Ã¨ Odda tra i protagonisti dell'innovazione

Odda sarÃ presente al WMF - We Make Future 2026, uno dei piÃ¹ importanti festival a livello mondiale e dedicato all'innovazione, al tech, al digital e all'AI, in programma a Bologna Fiere nelle date del 24, 25 e 26 giugno.

SocietÃ di consulenza informatica con il suo headquarter a Pescara, Odda opera su tutto il territorio nazionale e internazionale in modalitÃ full-remote, attraverso un talent hub di oltre 450 professionisti freelance. La sua missione Ã¨ dimostrare che il talento esiste e che puÃ² trovarsi ovunque e con l'obiettivo di veicolare le competenze dei professionisti, individuando per ciascuno il contesto progettuale piÃ¹ adatto in cui esprimere il proprio potenziale.

L'innovazione del territorio al WMF 2026

Odda Ã¨ stata selezionata insieme ad altre 15 start up abruzzesi dall'Agenzia di Sviluppo e dall'Azienda Speciale CCIAA di Chieti Pescara. Un riconoscimento che premia l'innovazione digitale esercitata sul territorio e l'esempio di impresa in grado di coniugare competenze di settore, innovazione digitale e capacitÃ di competere in mercati internazionali.

La partecipazione al WMF rappresenta un'opportunitÃ per valorizzare il percorso di crescita di Odda e l'intero ecosistema dell'innovazione regionale, favorendo la visibilitÃ delle proprie soluzioni a realtÃ e professionisti provenienti da tutta Italia e dall'estero.



La partecipazione al WMF si configura quindi come un'opportunitÃ orientata all'attrazione di nuovi talenti, allo sviluppo di nuove competenze, alla creazione di occupazione e al consolidamento di relazioni con partner e realtÃ innovative a livello nazionale e internazionale.



