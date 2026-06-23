Il sindaco Monaco dona a Papa Leone XIV la t-shirt ufficiale del 'Rosello Green Village'

Mercoledì scprsp, in occasione della tradizionale Udienza del mercoledì in Vaticano, si è tenuto un significativo momento di incontro nel corso del quale il sindaco di Rosello, e consigliere regionale Alessio Monaco ha omaggiato Papa Leone XIV con la t-shirt ufficiale del Rosello Green Village.

L’occasione ha permesso di presentare lo straordinario valore ecologico che l’Abetina di Rosello esprime nel panorama abruzzese e nazionale. Questo immenso patrimonio naturale di 220 ettari, tutelato come riserva naturale regionale e bosco vetusto nazionale, si pone come esempio concreto di conservazione della biodiversità e di autentica armonia con la natura.

Questi temi, indissolubilmente legati alla tutela del bene comune, richiamano in modo diretto le alte riflessioni e il magistero di Papa Leone XIV. Il Pontefice, infatti, affronta la crisi ecologica non come un problema puramente tecnico, bensì come una profonda sfida morale, ribadendo nella sua enciclica Magnifica Humanitas come la cura dell’ambiente sia una questione di giustizia sociale, antropologica e di dignità della persona.

Questo alto richiamo si traduce in azioni concrete e storiche, evidenziate dalla ferma volontà del Santo Padre di promuovere la transizione energetica attraverso lo sviluppo del fotovoltaico e la nascita della Fondazione “Fratello Sole”, con l’obiettivo di rendere la Città del Vaticano un modello globale di sostenibilità a zero emissioni. Il dono ha voluto così sancire una profonda armonia ideale tra la storica vocazione verde di Rosello e il cammino universale avviato dal Pontefice per la custodia del Creato.