Una legge regionale sull'agroecologia, Radica propone per l'Abruzzo il modello della Sicilia

Agricoltura e sostenibilitÃ : anche in Abruzzo si puÃ².

Angelo Radica, sindaco di Tollo, consigliere delegato all'Agricoltura della Provincia di Chieti e presidente dell'Associazione Nazionale CittÃ del Vino, propone una legge per fare sÃ¬ che la nostra regione si doti di regole che incentivino produzioni e aziende agricole che sappiano fare i propri e applicare i principi dell'ecologia. L'obiettivo Ã¨ creare filiere alimentari eque, resilienti e rispettose dell'ambiente.



L'appuntamento Ã¨ all'Enomuseo di Tollo, lunedÃ¬ 8 giugno a partire dalle ore 20:30. All'evento "L'agroecologia come politica pubblica: dall'esperienza siciliana a una proposta per l'Abruzzo, tra diritto al cibo e transizione ecologica".

Radica - assieme al presidente della Provincia di Chieti Francesco Menna e ai promotori della legge regionale siciliana, ovvero il dottor agronomo Guido Bissanti, presidente del Coordinamento Agroecologia Sicilia, e Valentina Palmeri, giÃ consigliera regionale e presidente della Rete Mediterranea di Agroecologia - approfondirÃ la sua proposta. Invitati consiglieri regionali e stakeholder: imprenditori agricoli, professionisti, cooperative agricole, cantine sociali, associazioni di categoria.



"La Regione Sicilia con la sua legge sull'agroecologia, in vigore da circa un anno, Ã¨ stata pioniera in Italia e persino in Europa, perciÃ² Ã¨ doveroso partire da quell'esempio", dichiara Radica. "Analizzeremo opportunitÃ e vantaggi di quella proposta, per applicare quel modello, con le differenze e le ottimizzazioni derivanti dalle nostre peculiaritÃ , all'Abruzzo".



La legge siciliana introduce incentivi e premialitÃ per le aziende che applicano i principi dell'agroecologia: non solo rispetto dell'ambiente e transizione ecologica (quindi forte orientamento al biologico con tra le altre cose il no ai biocidi e ai pesticidi) ma anche tutela del diritto al cibo, dei diritti degli agricoltori, della sovranitÃ alimentare. Si guarda alla fertilitÃ del suolo, alla qualitÃ dell'acqua, alla gestione degli scarti, alla valorizzazione della biodiversitÃ , con grande attenzione alla formazione.



Radica evidenzia sin da ora "i vantaggi anche economici di adottare un approccio ecologico all'agricoltura.Tutelando e promuovendo la qualitÃ e l'autenticitÃ delle produzioni agricole si innalza anche il valore del territorio, con risvolti positivi anche dal punto di vista dell'attrattivitÃ e quindi del turismo".

L'approccio dell'agroecologia, alla base della legge siciliana e della proposta di Radica per l'Abruzzo, muove da presupposti innanzitutto scientifici, attraverso lo studio delle interazioni complesse tra piante, animali, esseri umani e ambiente all'interno degli agroecosistemi. Promuove nella pratica tecniche rigenerative (come la rotazione delle colture) per migliorare la fertilitÃ del suolo, sostenendo allo stesso tempo istanze di tipo sociale: sovranitÃ alimentare, mercati equi, valorizzazione delle comunitÃ rurali e legame diretto tra chi produce e chi consuma.



