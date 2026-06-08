Successo a stelle e strisce per Melissa Monaco al prestigioso circuito 'Nailympia'

Dopo aver fatto incetta di premi nelle scorse settimane a Poznań (Polonia), Melissa Monaco attraversa l’Atlantico per trionfare negli Stati Uniti gareggiando nel circuito Nailympia, uno dei più prestigiosi a livello internazionale nel campo delle unghie, raccogliendo un primo premio e due terzi premi-

La competizione si è tenuta alla Premiere ospitata ad Orlando in Florida e la giovane professionista di San Salvo si è aggiudicata un primo podio nella categoria Salon Nails, terzo podio categoria Gel Competition e terzo podio categoria Acrilico Competition.

“Con questo successo a stelle e strisce – afferma Melissa – ho acquisito il titolo di campionessa globale. Vorrei partecipare ad altre gare che si terranno a Sant’Antonio (Texas), Anaheim (California), Cina e Vietnam, per cercare di ottenere il massimo dei punteggi in diversi paesi del mondo.

Ma la novità, che mi rende piena di gioia, è l’aver appreso che hanno organizzato anche una tappa in Italia, in Sicilia a novembre e quella vorrei fosse la mia prossima destinazione. Mi piacerebbe ben figurare anche nel mio Paese”.