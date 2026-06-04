L’Università “d’Annunzio” presenta il Centro d’Informazione Europe Direct Chieti

L'Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara si aggiudica nuovamente il bando Europe Direct 2026-2030, la rete di informazione creata dalla Commissione europea al servizio dei cittadini, per far conoscere le attività e le opportunità offerte dall’Unione europea.

In occasione della firma della convenzione tra i partner che sosterranno il Centro di Informazione, il servizio sarà presentato alla stampa giovedì 4 giugno, alle ore 11:00, presso l'Aula Multimediale del Rettorato nel Campus Universitario, a Chieti.

All’evento, coordinato dalla dottoressa Annalisa Michetti, Responsabile dello Europe Direct di Chieti, parteciperanno il Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, ed i rappresentanti di Enti e associazioni sottoscrittori dell’accordo di partenariato che sosterrà le attività del Centro d’Informazione di Chieti: oltre all'Università “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara, il Dipartimento della Presidenza della Regione Abruzzo, il Centro di formazione “AcademyForMe” di Confartigianato Chieti, l’ANCI Abruzzo (Associazione Nazionale Comuni Italiani), il CSV-Centro Servizi al Volontariato Abruzzo, i Comuni di Chieti, Fara San Martino, Guardiagrele, Lanciano, Pretoro, Rocca San Giovanni e Vasto, l’Unione Montana Comuni del Sangro.

“Il Centro Europe Direct Chieti, gestito dall'Università ‘d’Annunzio' - spiega la dottoressa Amnnalisa Michetti Responsabile del Centro Europe Direct di Chieti - promuove un coordinamento con tutte le reti europee presenti a livello regionale, in modo da facilitare l'accesso di cittadini ed imprese alle informazioni sui bandi, iniziative e progetti europei ed è in costante contatto con i media locali per offrire contenuti utili sulle priorità e sulle politiche dell'Unione europea. Questa realtà di respiro europeo - conclude la dottoressa Michetti - testimonia ancora una volta la capacità di relazione della “d'Annunzio” di cui l’Ateneo è portatore con l'articolato mondo associativo nelle sue diverse angolazioni visuali e di interessi specifici”.