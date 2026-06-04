I Malati Immaginari, su Youtube il videocllip “Emoglobina" firmato Yanez dopo l'esclusiva Sky

Dopo il debutto in anteprima nazionale ed esclusiva su Sky Tg24, è approdato su YouTube il videoclip di “Emoglobina”, il nuovo singolo del duo vastese I Malati Immaginari.

​Il brano, che segna il terzo capitolo del nuovo corso della band abruzzese dall'ingresso di Vrace (all’anagrafe Valerio Racciatti) in formazione, si veste di immagini e allucinazioni grazie a una collaborazione tutta vastese: la regia e le visioni del video sono infatti firmate da Andrea Ianez, cantautore e videomaker specializzato in linguaggi IA, che ha tradotto il sound darkwave del duo in un esperimento d'avanguardia visiva.

​L’INNOVAZIONE VISIVA E L'IA

Il video di “Emoglobina” non è un semplice supporto d'immagini, ma un’opera generata attraverso l'uso sapiente dell'Intelligenza Artificiale, capace di creare un’estetica viscerale, dominata dal rosso, dal nero e dal bianco, che accompagna il ritmo ossessivo del brano. Un lavoro che conferma la propensione dei Malati Immaginari per la sperimentazione, portando un progetto nato nel territorio a confrontarsi con i palcoscenici dell'innovazione digitale e della critica nazionale.

​IL COMMENTO DEL REGISTA (IANEZ)

«L'intelligenza artificiale è uno strumento: bisogna imparare a dialogarci per ottenere sequenze coerenti» spiega Ianez. «Il video di Emoglobina era già scritto nel testo: nel suo mood ossessivo e nella capacità tipicamente artistica di trasformare l’oscurità in una forma di bellezza. Con Dario e Vrace c'è un'affinità immediata e una visione della musica che coincide per vari aspetti».

​IL PROGETTO

Con oltre 200 date all’attivo in quattro anni, I Malati Immaginari si confermano una delle realtà più instancabili della scena indipendente italiana. Attualmente impegnati nella lavorazione del nuovo album che darà il seguito a “Emostatico” , il duo continua a macinare km e consensi, portando la propria identità darkwave in un tour perenne che non accenna a fermarsi. Questa settimana, infatti, il duo salirà sabato 23 maggio sul palco del “Neraboulder” a San Gemini (Terni) insieme ai Meganoidi, mentre domenica 24 saranno protagonisti di Asti Comics 2026

​Il video di "Emoglobina" è disponibile sul canale YouTube ufficiale della band.

Link diretto al videoclip: https://youtu.be/Vy2K8I3BFG4?si=xNVjx4mRZHtLz-mg