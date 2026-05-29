Piano olivicolo nazionale e sottoprodotti, AIFO riunisce a Vasto la filiera dei frantoi

Valorizzazione dei sottoprodotti della lavorazione olearia, sostenibilità economica dei frantoi, ricadute della sentenza sul “double counting” per il biometano da sansa umida bifasica e prospettive del Piano olivicolo nazionale. Saranno questi i temi al centro dei due appuntamenti in programma sabato 30 maggio al Palazzo D’Avalos di Vasto (CH) nell’ambito della due giorni nazionale promossa da AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari.

L’iniziativa, dal titolo “Frantoi italiani: valore, innovazione e mercato”, prenderà il via venerdì 29 maggio e riunirà in Abruzzo frantoiani provenienti da tutta Italia, rappresentanti della filiera, istituzioni ed esperti del settore per un confronto operativo sul futuro del comparto oleario italiano.

La giornata di sabato si aprirà alle ore 9:00 con il seminario “Sottoprodotti dei frantoi: come trasformarli in valore economico”, dedicato alle opportunità di valorizzazione di sanse, reflui e residui della lavorazione olearia. Un tema sempre più centrale per la competitività delle imprese, chiamate a coniugare sostenibilità ambientale, nuove possibilità di reddito e corretto inquadramento normativo.

Al panel parteciperanno Lorella Rossi, responsabile Area Tecnica del CIB – Consorzio Italiano Biogas, Massimo Ranieri, presidente di Ecolan S.p.A., ed Elia Pellegrino, vicepresidente AIFO. L’intervento di Lorella Rossi servirà in particolare a chiarire la situazione attuale dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il doppio incentivo per il biometano prodotto dalla sansa umida bifasica, una decisione che sta generando forte attenzione tra gli operatori del settore.

Alle ore 11:00 sarà invece la volta del panel istituzionale “Il piano olivicolo nazionale: cosa cambia per i frantoi”, che vedrà la partecipazione dell’onorevole Marco Cerreto, membro della Commissione Agricoltura della Camera dei deputati, di Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola, di Dora Desantis, presidente FOOI, di Francesca Petrini, presidente CNA Agroalimentare, e del presidente AIFO Alberto Amoroso (nella foto).

Il confronto sarà dedicato allo stato dell’arte del Piano olivicolo nazionale e alle misure necessarie per accompagnare la modernizzazione dei frantoi, sostenere gli investimenti, rafforzare la competitività e dare maggiore stabilità a una filiera strategica per l’agricoltura italiana.

“Abbiamo voluto costruire una due giorni che non fosse soltanto un momento di confronto teorico, ma un’occasione concreta per affrontare i problemi reali del settore e ragionare sulle prospettive future – dichiara il presidente AIFO Alberto Amoroso –. Sabato parleremo di due questioni decisive: da un lato la possibilità di trasformare i sottoprodotti in valore economico, dall’altro il ruolo del Piano olivicolo nazionale per sostenere investimenti, innovazione e competitività. I frantoi italiani hanno bisogno di certezze normative, strumenti concreti e dialogo costante con la filiera e con le istituzioni”.

La due giorni AIFO si aprirà venerdì 29 maggio, dalle ore 15:00 con il seminario “Come aumentare il valore dell’olio: mercato, certificazioni e finanza”, dedicato a strumenti finanziari, certificazioni ambientali e valorizzazione dell’olio italiano. A seguire, alle ore 17:00, si terrà il convegno “Olio biologico: tracciabilità, opportunità e prospettive”, al quale parteciperà anche il sottosegretario al Masaf Luigi D’Eramo, con delega al biologico.

L’iniziativa è sostenuta da importanti realtà della filiera olearia e agroindustriale. Main sponsor dell’evento saranno Pieralisi e Studio Cassandro Progettazione e Finanziamenti. Partner della due giorni saranno inoltre Polat, Eurostar, Amenduni, Iride, Lisotti, EnoItalia, Italia Olivicola, Oner Labate, Clemente, Altograf, Mori e Mercuri.

Per due giorni Vasto diventerà uno dei principali punti di confronto nazionale sul futuro dei frantoi e dell’intero settore oleario italiano.