La corsa diventa festa il 2 giugno con l’11^ Notturna 'griffata’ Tribù Run Lanciano

Per martedì 2 giugno a Lanciano si attende l'ennesima partecipazione di massa all'omonima Notturna podistica, che sta diventando sempre più un appuntamento di assoluto richiamo per il movimento degli appassionati di corsa su strada non solo nel territorio frentano ma anche in tutto l’Abruzzo.

Nella Sala Benito Lanci della Casa di Conversazione, situata all'interno del Palazzo Comunale, è stata ufficialmente presentata l'undicesima edizione. L'organizzazione è affidata alla Tribù Run Lanciano, una nuovissima compagine societaria nata all'inizio dell'anno dalla fusione di due storiche realtà podistiche locali: la Tribù Frentana e i Runners Lanciano.

A illustrare nei dettagli l'ABC dell'evento sono stati Piero Nasuti e Annalisa Del Bianco per conto del direttivo della neonata società podistica frentana presieduta da Luigi Russo. L'edizione 2026 della Notturna Lancianese è la conseguenza naturale della nascita ufficiale della Tribù Run Lanciano, una realtà che unisce le forze e formalizza una collaborazione che nei fatti esisteva da anni.

Il sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, ha espresso il vivo ringraziamento dell'amministrazione comunale agli organizzatori per l'alto valore aggregativo dell'iniziativa, dichiarando: “La nostra città è ormai pronta ed allenata per accogliere questo appuntamento nella data ideale del 2 giugno. Lo sport, specialmente nella modalità della passeggiata, diventa l'occasione perfetta per i numerosi partecipanti che giungeranno da fuori per scoprire e ammirare la bellezza e gli scorci nascosti del nostro centro storico, coniugando il sano divertimento alla pratica motoria”.

L'auspicio degli organizzatori è quello di superare i cinquecento partecipanti registrati lo scorso anno, attirati non solo dalla valenza sportiva ma anche dalla bellezza unica del centro frentano. Correre o camminare all'imbrunire tra i quattro storici quartieri regala infatti immagini e scorci di rara suggestione.

Il percorso si snoda tra i quartieri storici di Lancianovecchia, Civitanova, Borgo e Sacca. Il tracciato sarà totalmente chiuso al traffico e presidiato in totale sicurezza per garantire l'incolumità di tutti. Per la prova competitiva sono previsti due giri del circuito cittadino di 5 chilometri, mentre chi sceglierà la non competitiva potrà godersi una splendida passeggiata per riscoprire angoli nascosti della città frentana. La partenza, l'arrivo e le premiazioni ufficiali avranno luogo in Piazza Garibaldi.

In merito ai servizi per i partecipanti, oltre alla ricca dotazione del pacco gara e dei premi, la grande novità di questa edizione sarà il pasta party (La Molisana). Questo è reso possibile dalla stretta collaborazione con la Pro Loco di Lanciano, guidata da Peppino De Pasqua, e con il supporto di alcuni partner locali.

ISCRIZIONI, QUOTE E MODALITA’

La quota di partecipazione alla gara competitiva è di 10 euro (comprensiva di chip cronometraggio, pacco gara e pasta party). Le iscrizioni devono essere effettuate online tramite il portale di cronometraggio ufficiale (Timing Run) entro le ore 24:00 di domenica 31 maggio. Questo è il link per formalizzare l’iscrizione https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=680

La quota di partecipazione è di 10 euro, invece per la passeggiata non competitiva. È possibile iscriversi direttamente sul posto, presso la segreteria organizzativa allestita in piazza Garibaldi, il giorno stesso dell'evento (martedì 2 giugno) a partire dalle 16:00 e fino a trenta minuti prima della partenza.



