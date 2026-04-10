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Circolazione ferroviaria in graduale ripresa dopo lo stop dei giorni scorsi

redazione
Territorio
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Dalle ore 6:00 la circolazione Ã¨ in graduale ripresa, dopo l'intervento dei tecnici di RFI a seguito di un movimento franoso avvenuto nella localitÃ  di Petacciato.
 
Nel corso della giornata di oggi e fino al completo ripristino della linea, il programma dei treni Alta VelocitÃ , Intercity e del Regionale di Trenitalia potrÃ  subire ritardi, modifiche o cancellazioni.
 
Assistenza potenziata da parte di Trenitalia nelle stazioni e a bordo dei treni.
 
Si invitano i passeggeri a consultare i canali di InfomobilitÃ  di Trenitalia e RFI.
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