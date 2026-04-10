I Malati Immaginari in versione 'dancefloor' con il nuovo singolo "Emoglobina"

Esce venerdì 10 aprile in radio e in digitale “Emoglobina”, il nuovo singolo del duo abruzzese I Malati Immaginari. Il 30 aprile live a San Salvo.

Il brano segna un nuovo capitolo del percorso del progetto guidato dal cantautore Dario Parascandolo e dal producer Vrace, confermando la traiettoria sonora che mescola atmosfere darkwave e tensione emotiva con una spinta ritmica apertamente club.

“Emoglobina” nasce dall’incontro tra due immaginari distinti. Da una parte l’estetica oscura e romantica della darkwave anni Ottanta, fatta di fragilità esposta e scrittura emotiva, dall’altra le pulsazioni dance che guardano esplicitamente alla tradizione italiana degli anni Novanta, tra beat ipnotici e synth luminosi che richiamano l’energia di artisti come Gigi D’Agostino e Gabry Ponte. Il risultato è un brano da 130 BPM che trasforma la malinconia in movimento e la tensione emotiva in una forma di liberazione fisica.

Al centro della canzone c’è una metafora corporea potente. Il titolo richiama il sangue e la sua componente vitale, trasformandolo in simbolo di una presenza che continua a scorrere dentro anche quando una relazione è finita. Il testo racconta il momento in cui si prende coscienza di questa dipendenza invisibile e si prova a espellerla, come se fosse una sostanza ormai diventata tossica. Il dolore non viene nascosto ma attraversato, fino a diventare una forma di consapevolezza.

«Emoglobina parla di quando una persona entra nel tuo sangue e continua a restarci anche quando tutto dovrebbe essere finito» – racconta il duo abruzzese – «È una canzone sul momento in cui capisci che per tornare a respirare devi liberarti di qualcosa che ormai ti scorre dentro.»

La produzione del brano è firmata da Vrace, che cura anche il mix insieme a Daniele Principato (mente psichedelica dei beat del re dei club Franchino), consolidando una collaborazione sempre più centrale nel suono dei Malati Immaginari. Il lavoro sui sintetizzatori e sulle drum machine costruisce un equilibrio tra tensione emotiva e impulso ritmico, dando alla canzone una dimensione cinematografica ma allo stesso tempo profondamente fisica.

“Emoglobina” entrerà a far parte del primo album dei Malati Immaginari, attualmente in lavorazione, e anticipa una nuova fase creativa del progetto.

Nel frattempo il duo continua un’intensa attività dal vivo in tutta Italia, portando sul palco uno spettacolo essenziale e rituale che mescola elettronica, chitarre e performance visiva. Massa, Asti, Viterbo sono alcune delle prossime tappe del tour estivo in costruzione. Il singolo sarà presentato dal vivo il 30 aprile al Mellow Mood di San Salvo.

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