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La cura della terra Ã¨ cura della comunitÃ : la riflessione di Angelico Travaglini ad "A Voce Alta"

Territorio
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Prendersi cura non significa solo occuparsi delle persone, ma anche custodire ciÃ² che ci Ã¨ stato affidato: la terra, il paesaggio, i prodotti che raccontano l'identitÃ  di un territorio.

Nel corso della prima puntata di A Voce Alta, dedicata al tema della Cura, Angelico Travaglini ha portato sul palco una riflessione concreta e profondamente legata al territorio, raccontando cosa significhi oggi fare agricoltura con responsabilitÃ  e visione. Nel suo intervento, Travaglini ha sottolineato come la cura della terra non sia solo un'attivitÃ  produttiva, ma un atto quotidiano di attenzione, rispetto e memoria.

Coltivare significa osservare, attendere, proteggere e, soprattutto, custodire un patrimonio che non appartiene solo al presente, ma anche alle generazioni future. Allo stesso tempo, non Ã¨ mancato uno sguardo critico su ciÃ² che non ha funzionato. In particolare, sollecitato da Antonio Cilli, Travaglini ha richiamato l'attenzione sulla mancata valorizzazione delle pesche della Valle del Trigno, un prodotto che avrebbe potuto rappresentare un elemento identitario forte per il territorio, ma che non ha ricevuto nel tempo il lavoro e l'organizzazione necessari per essere riconosciuto e sostenuto adeguatamente. Una riflessione che invita a interrogarsi su quanto, come comunitÃ , siamo davvero capaci di prenderci cura delle nostre risorse e di ciÃ² che ci rappresenta. 

Il prossimo appuntamento per parlare di ResponsabilitÃ  si terrÃ  il 16 aprile alle 21.00 sempre presso il teatro del Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo.

Nel video che segue, un estratto del suo intervento durante la prima puntata di A Voce Alta. 

Guarda l'intera puntata 

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