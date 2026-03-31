Trapianto di polmone, paziente trasferito con aereo militare

Una corsa contro il tempo, una buona rete di relazioni del nuovo direttore della Rianimazione di Chieti, Fabio Guarracino, la sinergia tra Prefettura e 118: si Ã¨ messo in campo tutto questo per salvare la vita a un uomo di 65 anni trasferito da Chieti a Pavia con un volo dellâ€™Aeronautica Militare per un trapianto di polmone.

Eâ€™ accaduto nella notte tra lunedÃ¬ e martedÃ¬, quando si Ã¨ messa in moto una macchina organizzativa complessa di fronte allâ€™aggravarsi delle condizioni del paziente, affetto da una patologia severa e irreversibile, curabile solo con il trapianto. Era stato ricoverato in Rianimazione venerdÃ¬, ma il quadro clinico era parso subito gravemente compromesso: Â«Il peggioramento Ã¨ stato progressivo - racconta Guarracino - e quando ha riferito di essere in lista dâ€™attesa per un trapianto a Pavia mi sono attivato immediatamente con il mio collega del San Matteo, a cui mi lega un rapporto di conoscenza. Abbiamo convenuto sullâ€™urgenza del trasferimento, perchÃ© lâ€™ulteriore aggravamento della condizioni del paziente avrebbe compromesso la possibilitÃ del trapiantoÂ».

Ãˆ partita cosÃ¬ la complessa organizzazione per il trasporto dellâ€™uomo, che non poteva avvenire con lâ€™ambulanza perchÃ© il viaggio sarebbe stato troppo lungo, nÃ© con un elicottero per via della situazione meteorologica avversa sugli Appennini.

Â«Ãˆ stata quindi attivata la Prefettura - ricostruisce Michele Cozza, coordinatore infermieristico del 118 che si Ã¨ occupato della macchina organizzativa - per richiedere un mezzo aereo, messo a disposizione dallâ€™Aeronautica Militare. Dallâ€™ospedale di Chieti il paziente Ã¨ stato trasportato in ambulanza, guidata dallâ€™autista Emanuela Maceroni, allâ€™Aeroporto dâ€™Abruzzo per poi raggiungere lâ€™aeroporto di Linate. Parallelamente dalla sala operativa del 118 i medici Christian Cellucci e Valeria Albanese hanno coordinato le attivitÃ con AREU Lombardia e con il Centro trapianti, organizzando il trasferimento da Linate fino allâ€™Ospedale San Matteo di Pavia, predisponendo anche una staffetta con la Polizia di StatoÂ».

In volo hanno assistito il 65enne il medico della Rianimazione Elisabetta Saraceni e lâ€™infermiere del 118 Massimiliano Petrelli, di rientro in Abruzzo proprio in queste ore.

Â«Era urgente il trasferimento del paziente - conclude Guarracino - perchÃ© Ã¨ necessario eseguire il trapianto con immediatezza nel momento in cui câ€™Ã¨ la disponibilitÃ dellâ€™organo. Restiamo dunque in fiduciosa attesa, sapendo che da parte nostra il caso Ã¨ stato seguito con la dovuta accuratezza, facendo le cose giuste al momento giusto. Ringrazio la Prefettura, lâ€™Aeronautica Militare, il personale della Rianimazione e gli operatori del 118 per lâ€™impegno profuso. Siamo stati una squadraÂ».