Scienza e futuro: 400 studenti abruzzesi alla "Winter Camp 2026" di Next Level e Stellantis

Con la Winter Camp di Next Level e Stellantis, le lezioni tradizionali si fermano e la scuola si apre a una settimana di pura scienza.

Dalla chimica alla fisica, dalla progettazione digitale alla sperimentazione sui materiali, ragazze e ragazzi vivono l'applicazione concreta delle STEM, incontrano ricercatori, divulgatori ed esperti, lavorano fianco a fianco con chi la scienza la pratica ogni giorno. L'orientamento si trasforma cosÃ¬ in esperienza diretta, rafforzando il dialogo tra scuola, universitÃ e mondo del lavoro.

Dopo la grande partecipazione in Piemonte, Lazio, Molise, Campania e Basilicata ora Ã¨ la volta dell'Abruzzo, dove sono protagonisti gli Istituti Comprensivi G. D'Annunzio (Lanciano), Don Milani (Lanciano e Frisa), Mario Bosco - plesso G. Mazzini (Lanciano) e Ciampoli-Spaventa (Atessa).

Nel corso del mese di marzo 400 ragazze e ragazzi sviluppano percorsi STEM dedicati al tema della trasformazione, con un forte focus su climatologia, osservazione terrestre, filiera alimentare e sostenibilitÃ .

Gli studenti partecipano a laboratori scientifici curati dall'UniversitÃ di Chieti-Pescara (UNICH). Misurano l'inquinamento dell'aria con tecnologie avanzate, studiano la geologia del territorio attraverso le immagini satellitari, esplorano il sistema digerente costruendo un piano di sana nutrizione, concentrandosi sulla salute e sul benessere dell'alimentazione sana.

Il percorso Ã¨ arricchito da visite a Telespazio, allo stabilimento De Cecco, all'UniversitÃ di Chieti-Pescara e ai laboratori delle scuole superiori del territorio, partecipando ai laboratori presso le Scuole secondarie di secondo grado Da Vinci De Giorgio di Lanciano e Istituto Omnicomprensivo Ciampoli-Spaventa, favorendo l'orientamento verso le discipline STEM.

Ogni settimana si conclude con una giornata di restituzione condivisa con famiglie, docenti e comunitÃ in cui gli studenti presentano esperimenti, modelli e installazioni, diventando giovani divulgatori scientifici. A chiudere il ciclo della Winter Camp in Abruzzo sarÃ venerdÃ¬ 27 marzo l'IC Ciampoli Spaventa di Atessa.

Winter Camp Ã¨ un progetto nazionale che tra febbraio e marzo 2026, arriva a coinvolgere 26 scuole secondarie di primo grado in 6 regioni italiane â€“ Piemonte, Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Basilicata â€“ raggiungendo 3.000 studenti.

La parola chiave Ã¨ trasformazione: degli spazi, dei metodi e soprattutto dello sguardo con cui ragazze e ragazzi iniziano a immaginare il proprio futuro. Una scuola che non si limita a trasmettere contenuti, ma apre possibilitÃ .

Oggi in Italia solo un giovane su quattro intraprende un percorso di studi STEM: una percentuale inferiore alla media europea e lontana dagli obiettivi fissati al 2030. Ma il problema non nasce nel momento in cui si sceglie l'universitÃ . Nasce molto prima, quando ragazze e ragazzi iniziano a chiedersi chi sono e chi possono diventare. Ãˆ in quella fase â€“ tra gli 11 e i 14 anni â€“ che troppo spesso la scuola non dispone di strumenti suï¬ƒcienti per dare risposte: l'orientamento resta episodico, le discipline scientifiche appaiono astratte, il collegamento con la vita reale e il lavoro Ã¨ distante.

Proprio da questa consapevolezza Ã¨ nato il progetto Next Land, che punta a trasformare la scuola in un percorso continuo di esplorazione, orientamento e competenze STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), in stretta connessione con territori e mondo dell'impresa.

Primo step di questo percorso triennale Ã¨ stata la Summer Camp nell'estate 2025 e ora nel secondo anno si entra ancora piÃ¹ nel vivo con la Winter Camp di Next Land. Questa nuova fase del progetto di Next Level e Stellantis Ã¨ stata lanciata a febbraio, in un ideale collegamento con la Settimana nazionale delle discipline STEM, istituita dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.



