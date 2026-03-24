"Michael Jackson Anthology â€“ The Italian Tribute", lo spettacolo al Teatro Marrucino

Il 27 marzo, alle ore 21:00, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, va in scena "Michael Jackson Anthology â€“ The Italian Tribute" della JamUnion. L'appuntamento, a cura della Power Eventi, si annuncia come un'esperienza immersiva totale, volta a celebrare il genio, l'energia e l'ereditÃ intramontabile del Re del Pop Michael Jackson. Lo spettacolo trasforma il palco in un luogo dove il mito torna a vibrare con intensitÃ , offrendo un viaggio nel tempo e nell'anima di un artista senza eguali proprio nel giorno dedicato alla celebrazione mondiale delle arti sceniche.

La forza travolgente della band Ã¨ affidata alla direzione artistica e alla chitarra di Cosimo "Zanna" Zannelli, musicista di rilievo nazionale giÃ al fianco di artisti come Litfiba, Piero PelÃ¹, Patty Pravo, Gianni Morandi e Bianca Atzei. Al centro della scena, Michele Martoccia restituisce al pubblico la perfezione dei movimenti e l'intensitÃ di Michael Jackson. Con 15 anni di carriera come Impersonator, Martoccia garantisce una cura maniacale per ogni dettaglio e l'utilizzo di costumi originali, unendo una tecnica impeccabile a una passione viscerale per l'icona MJ.

Il racconto artistico Ã¨ arricchito da un corpo di ballo di altissimo livello che, attraverso coreografie mozzafiato e un impatto visivo curato, ripercorre le tappe fondamentali di una carriera leggendaria: dalle radici con i Jackson 5 fino ai capolavori solisti che hanno rivoluzionato la storia della musica mondiale. Ogni nota, ogni luce e ogni proiezione visiva sono studiate per trasformare il ricordo in un'emozione viva e travolgente per tutto il pubblico presente, rendendo onore alla magia del teatro.

Oltre all'intrattenimento di alta qualitÃ , "Anthology" si distingue per la sua profonda finalitÃ sociale. L'intero evento Ã¨ infatti dedicato alla beneficenza a favore dell'associazione KIWANIS CHIETI PESCARA G. D'ANNUNZIO. Unire il talento artistico alla generositÃ rappresenta il modo piÃ¹ autentico per onorare il messaggio di amore e fratellanza che Michael Jackson ha diffuso durante la sua vita, offrendo ai partecipanti l'opportunitÃ di sostenere attivamente i progetti sociali sul territorio.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Chieti.