A Ortona l'Ufficio Amministrativo Decentrato dell'AutoritÃ  di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

L'Ufficio Amministrativo Decentrato dell'AutoritÃ di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale sarÃ istituito a Ortona.

La decisione Ã¨ stata formalizzata nelle comunicazioni intercorse nelle ultime settimane con l'AutoritÃ e rappresenta il risultato delle interlocuzioni portate avanti dall'amministrazione comunale per rafforzare il ruolo dello scalo ortonese nella pianificazione portuale dell'Adriatico centrale.

Nella comunicazione trasmessa dall'AutoritÃ di sistema portuale viene, inoltre, confermato che Ã¨ stata avviata una selezione per titoli ed esami finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'assunzione di un funzionario responsabile che sarÃ assegnato all'ufficio amministrativo decentrato Abruzzo di prossima costituzione.

Per quanto riguarda la sede, sono in corso le attivitÃ necessarie alla definizione degli aspetti logistici e amministrativi per l'attivazione dell'ufficio, nelle more della sistemazione definitiva prevista all'interno della futura stazione marittima.

"L'individuazione di Ortona come sede dell'Ufficio Decentrato - dichiara il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo - non era un passaggio scontato. In questi mesi abbiamo mantenuto un confronto costante con l'AutoritÃ di sistema portuale per far valere il peso reale del porto di Ortona, che Ã¨ assolutamente fondamentale in termini di movimentazione delle merci e per l'economia dell'intero territorio. Ringrazio la Regione Abruzzo per l'attenzione e il supporto istituzionale su questo percorso, che ha contribuito al raggiungimento di questo risultato che si inserisce nel solco di impegni giÃ assunti dall'AutoritÃ di sistema portuale, anche nel corso di precedenti incontri istituzionali e sedute del Comitato porto. Oggi quell'indirizzo trova concreta attuazione. L'individuazione di Ortona rappresenta comunque un passaggio significativo, perchÃ© riconosce la centralitÃ del nostro porto all'interno del sistema portuale dell'Adriatico centrale e ne rafforza il ruolo nelle politiche di sviluppo".