Aria nuova alla Rianimazione di Chieti con il neo primario Fabio Guarracino

Migliorare il benessere dei pazienti ricoverati, anche con il coinvolgimento dell’area fisiatrica, e lavorare in squadra sempre, perché «in medicina lupi solitari non esistono». Due verbi all’infinito che si fanno presente, immediati, e segnano una visione, quella di Fabio Guarracino, nuovo direttore dell’Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Chieti.

Fresco di nomina, dal 16 marzo ha preso le redini di una unità operativa che ha un ruolo centralissimo nell’assistenza ospedaliera e che per lui si nutre di collaborazioni, sinergie, integrazioni tra diverse competenze.

«Ho ricevuto una bella accoglienza – dice a caldo – da una squadra di medici e infermieri motivati e qualificati. Sono certo che insieme potremo fare molto, in Rianimazione ma anche in sala operatoria, dove la presenza dell’anestesista non si limita alla sola sedazione, perché i pazienti possono soffrire anche di altre patologie che vanno monitorate durante un intervento. Il nostro è un lavoro bellissimo se fatto in collaborazione con colleghi e altri specialisti, che dà alla pratica clinica un importante valore aggiunto».

A Guarracino è giunto il cordiale benvenuto dal direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti: «È stato scelto un professionista di alto profilo – sottolinea Mauro Palmieri – che porta al nostro ospedale competenza ed esperienza. Le sue riconosciute qualità professionali e il tratto umano ne fanno un’importante risorsa, sulla quale l’Azienda è pronta a investire».

Fabio Guarracino, che ricopre anche il ruolo di professore all’Università “Gabriele d’Annunzio”, arriva dall’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, dove dal 2002 ha diretto la struttura complessa di Anestesia e rianimazione, oltre all’incarico di direttore di Dipartimento ad attività integrata (Dai) di anestesie e terapie intensive sempre della stessa azienda.

Specializzato, sempre con lode, anche in cardiologia, è membro di società scientifiche nazionali e internazionali ed è stato presidente della European Association of Cardiothoracic Anesthesiology and Intensive Care dal 2019 al 2021. Dal 2025 è Chair of the Scientific Committee of the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care.

E’ autore di numerose pubblicazioni su riviste scientifiche ad alto impatto.







