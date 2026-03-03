Martelli e Pignoli: "Rispetto per i Delfini Determinati, ma non resta che aspettare"

"Non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di calpestare i diritti di chicchessia e abbiamo sempre lavorato per trovare una soluzione e dare una risposta alle istanze delle persone con disabilità, anche per quanto riguarda l'accesso allo stadio. Ma non si può ignorare che in questo periodo, come noto a tutti, è in corso un accertamento sullo stadio, finalizzato a valutarne le condizioni strutturali e a garantire la sicurezza di tutti i fruitori. L'esito di questa indagine, che non è stata ancora ultimata, non ci consente di decidere o progettare oggi quale tipo di soluzione potrà o dovrà essere adottata per andare incontro alle richieste dell'associazione Delfini Determinati, una realtà che abbiamo sempre ascoltato con il massimo rispetto e con la massima apertura al dialogo". Lo affermano l'assessore allo sport del comune di Pescara, Patrizia Martelli, e quello alla Disabilità, Massimiliano Pignoli.

“Non c'è alcun motivo per agitare la stessa polemica ciclicamente, una volta al mese, come se l'amministrazione soffrisse di vuoti di memoria: non è così, possiamo rassicurare il dottor Ferrante. Il fatto, poi, che si utilizzi questa polemica a fini politici dimostra che non si è compresa fino in fondo la portata dell'indagine che è stata avviata sullo stadio: un passaggio tecnico fondamentale del quale bisogna necessariamente attendere la conclusione. Con la Pescara calcio abbiamo già cercato delle possibili soluzioni ma in queste condizioni non abbiamo molte alternative, dobbiamo solo attendere, e comunque restiamo aperti al dialogo e a recepire eventuali soluzioni proposte dalle associazioni”, concludono.