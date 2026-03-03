A Caorle vanno in scena i Campionati italiani U23 di scherma: i risultati degli abruzzesi in gara

A Caorle, nel weekend appena concluso, si sono svolti i Campionati italiani Under 23 che hanno visto la partecipazione di diversi atleti abruzzesi. Un appuntamento che ha certificato, ancora una volta, l'ottimo stato di salute della scherma tricolore, sempre ricca di talenti pronti al grande salto.



Per Teate Scherma sono scesi in pedana Giuseppe De Cesare nel maschile, Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone per il femminile, tutti e tre nella spada. De Cesare Ã¨ riuscito ad accedere alla fase a eliminazione diretta ma si Ã¨ fermato alla prima diretta concludendo al 247esimo posto nella classifica finale.



Falcone e Bevilacqua sono entrambe riuscite ad accedere alla fase a eliminazione diretta, con un bye per la prima diretta. Bianca Falcone si Ã¨ fermata alla successiva, chiudendo 97esima, Arianna Bevilacqua ha superato la seconda diretta e si Ã¨ fermata all'assalto per le 16 sul punteggio di 15-13 terminando al 29esimo posto nella classifica finale.



Per il Club Scherma Pescara ha gareggiato Mario Cerino che, dopo aver superato il girone, si Ã¨ fermato alla prima diretta. Ora sotto con i prossimi appuntamenti che, nelle prossime settimane, terranno impegnati i club abruzzesi. L'entusiasmo non manca, la passione c'Ã¨, la voglia di superarsi anche. Forza, ragazzi!

--