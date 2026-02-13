E’ stata dedicata alla Madonna delle Grazie la Chiesa parrocchiale di Sant’Apollinare, frazione di San Vito Chietino.

Dopo i lavori di manutenzione straordinaria e restauro che hanno visto la messa in sicurezza del campanile e la sistemazione delle facciate a partire dal luglio scorso, domenica scosa, con la Santa Messa celebrata dall’Arcivescovo di Lanciano-Ortona, Emidio Cipollone, è avvenuta la riapertura ufficiale della chiesa con la dedicazione alla Madonna delle Grazie. Presente la comunità di Sant’Apollinare, guidata da don Mattia Primante, i sindaci di San Vito Emiliano Bozzelli, di Ortona Angelo Di Nardo e di Frisa Nicola Labbrozzi.