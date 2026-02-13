Partecipa a Ortona Notizie

Università 'd'Annunzio' confermata sede del Centro Europe Direct per il quinquennio 2026-2030

L’Università degli Studi “Gabriele d'Annunzio” di Chieti-Pescara è stata riconfermata dalla Commissione Europea come sede del Centro Europe Direct per il quinquennio 2026-2030.
 
Si legge in una nota dell'ateneo - Cosa significa per il nostro territorio?  Informazione diretta: ponte tra le istituzioni UE e i cittadini. Opportunità: orientamento su finanziamenti, programmi e politiche europee. Formazione: progetti dedicati alle scuole e ai giovani per costruire insieme il futuro dell'Unione.
 
"Nel prossimo quinquennio sosterremo il dibattito locale coinvolgendo la società civile e il mondo della scuola", ha dichiarato il Rettore, Liborio Stuppia.
 
Il centro è nella sede dell'Università a Chieti, “pronto a trasformare le sfide europee in opportunità locali”.
 
Nelle foto in galleria il Rettore Stuppia e Annalisa Michetti, responsabile del Centro Europe Direct di Chieti
