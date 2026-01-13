"Agrumata", via libera dal Ministero per l'approvazione del marchio

La Costa dei Trabocchi si arricchisce di un nuovo strumento di valorizzazione territoriale.

"Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy - si legge in una nota trasmessa dall'Aps I Trabocchi - ha ufficialmente registrato e approvato il marchio “Agrumata”, di titolarità dell’Aps I Trabocchi, riconoscendo un progetto già avviato e strutturato, fondato sulla qualità delle produzioni e sull’identità del territorio.

Agrumata nasce per promuovere i prodotti enogastronomici della Costa dei Trabocchi, con particolare attenzione agli agrumi locali, intesi non solo come ingrediente, ma come elemento culturale, agricolo e paesaggistico.

Il marchio rappresenta la base di un progetto territoriale bio, orientato alla sostenibilità, alle filiere corte e alla tracciabilità delle produzioni.

Negli ultimi anni l’Aps I Trabocchi ha già dato concretezza al progetto attraverso:

la realizzazione del Gelato Agrumata – Il gelato della Costa dei Trabocchi ;

; la creazione dello Spritz Agrumata , aperitivo identitario a base di agrumi locali, sviluppato in collaborazione con produttori e distillerie del territorio;

, aperitivo identitario a base di agrumi locali, sviluppato in collaborazione con produttori e distillerie del territorio; eventi pubblici di presentazione e degustazione;

la collaborazione con istituti alberghieri , produttori locali, mastri gelatai e operatori del settore;

, produttori locali, mastri gelatai e operatori del settore; l’iniziativa diffusa “Agrumata – Solstizio d’Estate”, che ha coinvolto ristoratori e locali della costa con un menù tematico coordinato (antipasto, primo, secondo, aperitivo o gelato).

Il riconoscimento ministeriale conferisce ora ad Agrumata una dimensione istituzionale, rendendolo uno strumento credibile per lo sviluppo di una Costa dei Trabocchi bio, capace di coniugare agricoltura di qualità, turismo esperienziale e nuove opportunità economiche.

Il prossimo obiettivo è il Solstizio d’Estate 2026, individuato come evento simbolo per consolidare Agrumata come marchio territoriale e momento di promozione condivisa dell’identità della costa.

L’Aps I Trabocchi intende proseguire il percorso aprendo il progetto a nuove sinergie, nel segno della qualità, della sostenibilità e del rispetto del territorio".

