Primi impegni dell'anno per la scherma abruzzese

Prima gara dell’anno, per gli schermitori abruzzesi, che questo weekend hanno preso parte alla seconda prova di qualificazione “Assoluti” che si è tenuta a Veroli (Frosinone).

La due giorni ha preso il via con la gara a squadre di serie C2 che ha visto la partecipazione del Club Scherma Pescara, sceso in pedana con Antonello Altobello, Matteo Bellafante, Mario Cerino e Niccolò Ippoliti. Nel girone di qualificazione, in cui hanno affrontato la Capitolina Scherma e il club Spada Narni, hanno ottenuto la vittoria necessaria ad accedere ai sedicesimi dove hanno incontrato il Circolo Scherma Imola ssd perdendo, però, per due sole stoccate (45-43). C’è dispiacere per l’occasione mancata ma anche tanta consapevolezza che il salto di qualità non è poi così lontano.

Nella giornata di domenica, invece, è stata la volta delle gare individuali di fioretto e sciabola.

Per il fioretto maschile Alessandro Maggi del Club Pescara Scherma e Gino Lucrezi del Club Scherma L’Aquila 99, eliminati al girone di qualificazione e alla prima diretta. Per il fioretto femminile sono scese in pedana Martina Manzoli, Anastasia Zitti, Valentina Trave e Cristiana Martini del Club Scherma Pescara. Il migliore risultato è arrivato dalla Manzoli, eliminata ai sedicesimi. Nel fioretto maschile non si è andati oltre la prima diretta.

Per la sciabola femminile, sono state quattro a scendere in pedana: Ludovica Bucciferri, Ilaria Calò, Giada Scudieri e Letizia Colasante, tutte della Gymnasium. Il miglior risultato è arrivato dalla Bucciferri che si è fermata ai sedicesimi sconfitta 10-15 dalla Bentivoglio.

Nella sciabola maschile sono scesi in pedana Gian Paolo Di Matteo, Denis Di Giacinto, Valerio Mambella e Federico D’Errico per il Club Scherma Pescara; per il Club Scherma L’Aquila 99 hanno gareggiato Gino Lucrezi e i debuttanti Samuele Primo, Giacomo Rizzo, Enzo Di Muzio; per la Gymnasium, invece, Filippo Calò e Paolo Di Rocco. A portare a casa il miglior risultato di giornata è stato Di Matteo che, purtroppo, si è fermato agli ottavi sconfitto da Teletin 15-11.

Luci ed ombre in questa prima uscita dell’anno per gli atleti abruzzesi. Non è mai facile tornare in pedana dopo la pausa natalizia e, com’è noto, nella scherma anche una singola stoccata può cambiare il corso degli eventi. Ma ottimismo, fiducia e voglia di migliorarsi non mancano ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, ben guidati dagli staff tecnici che, a partire da domani, sapranno consigliarli al meglio in vista dei prossimi impegni stagionali. Ad Maiora.