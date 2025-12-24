Detenuti a scuola di impiantistica, concluso il corso nel carcere di Lanciano

Facilitare il reinserimento sociale e lavorativo, con il fine ultimo di contrastare il fenomeno della recidiva. Con questi obiettivi si Ã¨ svolto nella Casa circondariale di Lanciano il Corso per lâ€™installazione e la manutenzione di Impianti elettrici civili - livello base, rivolto a un gruppo di 16 detenuti. Avviato il 13 ottobre e concluso nei giorni scorsi, il percorso formativo si Ã¨ sviluppato su 60 ore complessive, offrendo competenze tecnico-professionali fondamentali per un settore ad alta richiesta occupazionale come quello elettrico.

Il corso Ã¨ stato erogato da Academy ForMe, la scuola di formazione di Confartigianato Chieti, in collaborazione con New Energy Srl e Omnia Servitia Srl, realtÃ imprenditoriali che hanno messo a disposizione competenze, esperienza e professionalitÃ .

Nelle 60 ore i partecipanti hanno affrontato un programma strutturato che ha spaziato dai fondamenti di elettrotecnica e tecnologia degli impianti elettrici in media e bassa tensione ai principi di elettronica analogica e digitale, fino al disegno elettrico-elettronico, alla conoscenza dei materiali e della componentistica, alle tecniche di misura e collaudo degli impianti e ai concetti di informatica di base applicata alla strumentazione diagnostica.

Grazie al contributo di docenti qualificati e professionisti del settore, il percorso ha rappresentato non solo unâ€™occasione di crescita formativa, ma anche un concreto strumento di avvicinamento al mondo del lavoro, in unâ€™ottica di reinserimento sociale e di valorizzazione delle competenze individuali.

"La formazione professionale Ã¨ uno degli strumenti fondamentali del trattamento penitenziario che contribuisce in modo concreto a costruire percorsi di responsabilizzazione e di inclusione, rafforzando le possibilitÃ di un rientro positivo nella societÃ ", afferma la direttrice dell'Istituto Daniela Moi, che esprime "un sentito ringraziamento a Confartigianato Chieti per la disponibilitÃ , la competenza e lâ€™attenzione dimostrata che hanno reso possibile la realizzazione del corso in un clima di collaborazione e rispetto reciproco. Lâ€™auspicio - va avanti - Ã¨ che la collaborazione possa proseguire e consolidarsi nel tempo, rafforzando il legame tra istituzioni, mondo del lavoro e territorio, a beneficio non solo dei detenuti ma dellâ€™intera comunitÃ ".

"Si tratta di un progetto davvero speciale, di cui siamo particolarmente orgogliosi - sottolinea il direttore di Confartigianato Chieti ed Academy ForMe, Daniele Giangiulli - Vedere i detenuti impegnarsi con serietÃ e partecipazione durante le lezioni Ã¨ motivo di grande soddisfazione. Questo percorso formativo ha una funzione sociale di straordinaria importanza: offrire unâ€™adeguata preparazione e, soprattutto, nuove opportunitÃ per il futuro lavorativo. Considerata la carenza di personale qualificato e specializzato in molti profili delle imprese artigiane, Ã¨ possibile pensare che i detenuti troveranno occupazione proprio nei settori dove la domanda Ã¨ piÃ¹ elevata. Ringrazio la Casa circondariale e tutti i partner che hanno contribuito alla realizzazione dellâ€™iniziativa".