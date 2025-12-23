Torna la 'lotteria della Befana' dell'associazione di volontariato 'Il Sorriso di Marinella'

Nuova iniziativa a cura dell'Associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella. Torna infatti il tradizionale appuntamento con la “lotteria” della Befana, lanciata in questi giorni.

Funziona così: si acquista il “biglietto” al costo di 5 euro, nella libreria I Luoghi dell'Anima (via di Sotto, 120 a Pescara), chiedendo di Antinea, o tramite il PayPal dell’associazione (paypal.me/sorrisomarinella). In questo caso, c’è da inviare l’attestazione di pagamento tramite Messenger su Facebook, per avere un numero assegnato. Poi c’è da tenere d’occhio le estrazioni del Lotto del 6 gennaio sulla ruota di Napoli. Cinque in premi in palio: il primo numero estratto corrisponderà al primo premio e così via, fino al quinto.

Il Primo premio è composto così: un massaggio donato dal centro Il Sambuco di Sambuceto; il gioco Il laboratorio dello smalto; una fascia per capelli fatta a mano; il gioco Mon bureau multi activités; un controller; una pochette Camomilla; Carte da gioco di Frozen; Carte da gioco Transformers; Unicorno in legno; Caramelle e cioccolatini.

Il Secondo premio è composto così: crema corpo e olio per capelli donati da VF Parrucchieri di Sambuceto; una piastra muffin elettrica; una borsa Carpisa; un porta cellulare neo; gioco Quella notte nel bosco; gioco Patatine party; un puzzle; camioncino in legno della Police; carte da gioco; caramelle e cioccolatini.

Il Terzo premio è composto così: un orso di peluche; un puzzle; un paio di guanti rossi; Gioco Monopoli; un vassoio in vetro; camioncino in legno Police; una bottiglia di crema di pistacchio; caramelle e cioccolatini.

Il Quarto premio è composto così: gioco Dragons et Dinosaures; un puzzle; un gioco La scienza delle stelle; due peluche; una pochette verde; una teiera; un unicorno in legno; carte dei Transformers; caramelle e cioccolatini.

Il Quinto premio è composto così: Gioco Numeriere Tattile; gioco Crea il tuo dinosauro; gioco Esperimenti con i glitter; gioco Baby fattoria; Sciarpa rossa; una borsetta gialla; gioco Miraculous; caramelle e cioccolatini.

Per ulteriori info: contattare la segreteria dell’associazione ai numeri 3388008599; 3494289518.

L’Associazione è senza fini di lucro e opera nel settore del volontariato e della beneficenza, della tutela dei diritti civili e per il perseguimento di scopi di solidarietà sociale e promozione umana. Sostiene persone, animali e ambiente, sensibilizza la collettività sulle tematiche relative. Aiuta e conforta chi versa in situazioni di estrema povertà. Favorisce quindi il miglioramento delle condizioni di vita, sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali delle persone, promuovendo e realizzando progetti di solidarietà sociale ed internazionale. Tutela, sostiene e promuove i diritti degli animali in un'ottica di salvaguardia e prevenzione dei loro disagi. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida scopi, orientamento e finalità. Ha un Comitato Etico con il compito di valutare che le iniziative proposte siano sempre coerenti ed in linea con i propri principi.

https://www.facebook.com/ilsorrisodimarinella